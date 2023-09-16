Барнаульские дорожники начали готовиться к зимнему сезону
Работы идут уже полным ходом
16 сентября 2023, 08:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула начала подготовку к зимнему сезону, сообщили в мэрии.
Сейчас дорожники занимаются переоборудованием зимней снегоуборочной техники и ее ремонтом, а также заготавливают песко-соляную смесь. Общее ее количество составит более 50 тысяч тонн, еще закупили более 160 тонн противогололедного "Бионорда".
Кроме того, уже очистили от мусора участки для отвала снега и провели там обваловку.
"Всего на содержании дорожной службы находится более 9,5 млн квадратных метров дорожной сети, в том числе сельские дороги, тротуары, остановочные площадки, лестничные сходы", – отметили в пресс-службе.
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