Барнаульские дорожники начали готовиться к зимнему сезону

Работы идут уже полным ходом

16 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дорожная служба МБУ "Автодорстрой" Барнаула начала подготовку к зимнему сезону, сообщили в мэрии.

Сейчас дорожники занимаются переоборудованием зимней снегоуборочной техники и ее ремонтом, а также заготавливают песко-соляную смесь. Общее ее количество составит более 50 тысяч тонн, еще закупили более 160 тонн противогололедного "Бионорда".

Кроме того, уже очистили от мусора участки для отвала снега и провели там обваловку.