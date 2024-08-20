Барнаульские дорожники начали подготовку к зиме
Заготовили песок и соль, также чинят технику
20 августа 2024, 08:30, ИА Амител
Запасы песка и соли / Фото: barnaul.org
Барнаульское предприятие "Автодорстрой" начало подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщили в администрации города.
МБУ уже закупило необходимое количество соли и песка. Готовая смесь проходит лабораторные испытания. Также в планах приобрести 173 тонны противогололедного материала "Бионорд" для тротуаров.
"Всего будет заготовлено более 60 тысяч тонн материалов различных видов", — подчеркнули в мэрии.
В процессе подготовки также находится и зимняя техника: по мере необходимости чинят машины, а с приближением осенне-зимнего периода начнется их переоборудование.
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Но будет, как всегда.
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Но первый гололед и первый снег всегда не во время. Не смешите людей.