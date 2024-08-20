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Барнаульские дорожники начали подготовку к зиме

Заготовили песок и соль, также чинят технику

20 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Запасы песка и соли / Фото: barnaul.org
Запасы песка и соли / Фото: barnaul.org

Барнаульское предприятие "Автодорстрой" начало подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщили в администрации города.

МБУ уже закупило необходимое количество соли и песка. Готовая смесь проходит лабораторные испытания. Также в планах приобрести 173 тонны противогололедного материала "Бионорд" для тротуаров.

"Всего будет заготовлено более 60 тысяч тонн материалов различных видов", — подчеркнули в мэрии.

В процессе подготовки также находится и зимняя техника: по мере необходимости чинят машины, а с приближением осенне-зимнего периода начнется их переоборудование.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 2

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Гость

09:03:18 20-08-2024

Но будет, как всегда.

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Гость

11:32:37 20-08-2024

Но первый гололед и первый снег всегда не во время. Не смешите людей.

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