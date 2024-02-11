В ночь с 10 на 11 февраля на дорогах и тротуарах города работало 127 единиц дорожной техники

11 февраля 2024, 09:42, ИА Амител

Дорожная техника / пресс-служба Мэрии

После метели барнаульские дорожники продолжают работать круглосуточно. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В ночь с 10 на 11 февраля на дорогах и тротуарах города работало 127 единиц дорожной техники.

Проводился вывоз снега с улиц Кулагина, Германа Титова, Рубцовской, Маяковского, Молодежной, Димитрова, Телефонной, Антона Петрова, Георгия Исакова, Власихинской, Павловского тракта, проспектов Красноармейского и Социалистического. Продолжена обработка дорог и тротуаров песко-соляной смесью.

Днем на дорогах будут работать почти 90 машин.