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Барнаульские дорожники усиленно чистят подходы к пешеходным переходам, пока нет снега

Днём 3 февраля рабочие очищали остановочные "карманы" и перекрёстки на тех участках дорог, где ночью вывозили снег

03 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Спецтехника и рабочие МБУ "Автодорстрой" усилили работы по очистке подходов к пешеходным переходам. Как сообщает пресс-центр мэрии, за рабочую неделю с 30 января по 3 февраля им удалось сосредоточиться на массовом вывозе снега и чистке дорог пригородных посёлков.

3 февраля рабочие очищали остановочные "карманы" и перекрёстки на тех участках дорог, где ночью вывозили снег. Работы по очистке подходов усилены на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Партизанской, Крупской, Молодёжной, Балтийской, Ускова, Антона Петрова, Юрина, перекрёстке проспекта Красноармейского с улицей Никитина.

На выходных работа не остановится. Запланирована очистка от снега проезжих частей и тротуаров. 

В МБУ "Автодорстрой" подчеркнули, что с начала зимнего сезона с дорог Барнаула вывезли более 500 тысяч кубометров снега, что почти на 100 тысяч больше, чем за прошлые зимы. 

Комментарии 6

  • Очистите по чётной стороне красноармейский пересечение с партизанской. Идти не возможно
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Ага и так же усиленно оставляют гребни по колено вдоль тротуаров на проезжей части, в том числе и через "зебру" и приходится копаться по этим гребням. Вчера утром шла на работу, Соц.-Никитина навалили бархан и так оставили, пошла на обед домой - лежит, вечером в начале 7го шла домой - так и лежит гора снега вдоль Соца от Анатолия до Никитина. А пожилым людям как хочешь гребись, хоть по проезжей части ходи и никого за целый день это не волнует.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • действительно чистят, на пешеходных переходах стало лучше, уже не скатываешься под колеса. и остановки почистили, но вот подходы к остановкам не чистят, возможно это бесхозные участки, превратившиеся в анды и кордильеры
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Очистите пожалуйста Матросова от Меланжевой до Гущина Только мы тропинку протопчем, нам тут же навалят новую кучу. Мэр города вызываем к вам приезжайте и посмотрите. Это уже крик. Не услышите значит вас нет и вы просто деньги получаете, а не работаете.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • респект и уважуха людям с лопатой.СПАСИБО
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо почистили Матросова, но как всегда без ложки дёгтя не обошлось.
    05 февраля, Гость   Ответить
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