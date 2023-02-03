Барнаульские дорожники усиленно чистят подходы к пешеходным переходам, пока нет снега

Днём 3 февраля рабочие очищали остановочные "карманы" и перекрёстки на тех участках дорог, где ночью вывозили снег

03 февраля 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Спецтехника и рабочие МБУ "Автодорстрой" усилили работы по очистке подходов к пешеходным переходам. Как сообщает пресс-центр мэрии, за рабочую неделю с 30 января по 3 февраля им удалось сосредоточиться на массовом вывозе снега и чистке дорог пригородных посёлков.

3 февраля рабочие очищали остановочные "карманы" и перекрёстки на тех участках дорог, где ночью вывозили снег. Работы по очистке подходов усилены на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Партизанской, Крупской, Молодёжной, Балтийской, Ускова, Антона Петрова, Юрина, перекрёстке проспекта Красноармейского с улицей Никитина.

На выходных работа не остановится. Запланирована очистка от снега проезжих частей и тротуаров.

В МБУ "Автодорстрой" подчеркнули, что с начала зимнего сезона с дорог Барнаула вывезли более 500 тысяч кубометров снега, что почти на 100 тысяч больше, чем за прошлые зимы.