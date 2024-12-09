Дорожные службы Барнаула чистят от снега и обрабатывают от гололеда городские улицы
В работах задействовали более 100 единиц техники
09 декабря 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле дорожные службы очищают дороги и тротуары от снега, а также проводят противогололедную обработку. Об этом сообщили в мэрии.
В ночь с 8 на 9 декабря работы по очистке проводили во всех районах города. В них задействовали 127 единиц техники.
Проезжие части очистили на следующих улицах:
- ул. Островского;
- ул. Георгия Исакова;
- ул. Антона Петрова;
- ул. Малахова;
- ул. Шукшина;
- ул. Солнечная Поляна;
- ул. Димитрова;
- ул. Молодежная;
- Павловский тракт;
- ул. Промышленная;
- ул. Власихинская;
- ул. Челюскинцев;
- ул. Загородная;
- ул. Кутузова и другие участки дорожной сети.
Противогололедную обработку провели на улицах:
- ул. Профсоюзов;
- ул. Парфенова;
- ул. Карла Маркса;
- ул. Кулагина;
- ул. Петра Сухова;
- ул. Смирнова;
- ул. Эмилии Алексеевой;
- ул. Титова;
- ул. 1-я, 4-я и 5-я Западная;
- ул. Малахова;
- ул. Глушкова;
- ул. Беляева;
- ул. Чудненко;
- ул. Попова;
- ул. Солнечная Поляна;
- ул. Шукшина;
- ул. Веры Кащеевой;
- ул. Гущина;
- ул. Кавалерийская;
- ул. Юрина;
- ул. Георгия Исакова;
- ул. Островского;
- ул. Малахова и других.
Снег вывезли со следующих участков города:
- ул. Молодежной;
- ул. Ползунова;
- ул. Пушкина;
- ул. Власихинской;
- ул. Малахова;
- Социалистического и Красноармейского проспектов;
- площадей: Свободы, Спартак, Спартак-2 и других участков.
"В дневную смену 9 декабря работы продолжаются: проводится очистка подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, очистка и противогололедная обработка тротуаров, другие виды работ", – сообщили в мэрии.
На дорогах и тротуарах задействовали 132 дорожных рабочих и 87 единиц техники.
12:38:05 09-12-2024
Где они чистят? Грейдером прошлись все парковки завалили, до весны теперь так будет
13:45:44 09-12-2024
Хорошо чистят!
14:09:21 09-12-2024
Перестаньте сыпать песок! Весь город загадили этим песком. Где надо и не надо засыпали. А убирать его никто не убирает. Летом имеем пылевые-песочные бури в городе.
14:49:05 09-12-2024
Песок то еще ничего, там судя по всему химию сыпят. Наверное машины будут как в столицах ржаветь, и подошвы отскакивать.
09:28:09 14-12-2024
Согласен. Живу в частном секторе, дорогу, да, чистят, но, после очистки выезды из гаражей завалены. И, как факт, эти отвалы люди сталкивают опять на дорогу, чтобы выехать, так как утром нет времени на полноценную очистку выезда, на работу надо.