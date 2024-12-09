Дорожные службы Барнаула чистят от снега и обрабатывают от гололеда городские улицы

В работах задействовали более 100 единиц техники

09 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле дорожные службы очищают дороги и тротуары от снега, а также проводят противогололедную обработку. Об этом сообщили в мэрии.

В ночь с 8 на 9 декабря работы по очистке проводили во всех районах города. В них задействовали 127 единиц техники.

Проезжие части очистили на следующих улицах:

ул. Островского;

ул. Георгия Исакова;

ул. Антона Петрова;

ул. Малахова;

ул. Шукшина;

ул. Солнечная Поляна;

ул. Димитрова;

ул. Молодежная;

Павловский тракт;

ул. Промышленная;

ул. Власихинская;

ул. Челюскинцев;

ул. Загородная;

ул. Кутузова и другие участки дорожной сети.

Противогололедную обработку провели на улицах:

ул. Профсоюзов;

ул. Парфенова;

ул. Карла Маркса;

ул. Кулагина;

ул. Петра Сухова;

ул. Смирнова;

ул. Эмилии Алексеевой;

ул. Титова;

ул. 1-я, 4-я и 5-я Западная;

ул. Малахова;

ул. Глушкова;

ул. Беляева;

ул. Чудненко;

ул. Попова;

ул. Солнечная Поляна;

ул. Шукшина;

ул. Веры Кащеевой;

ул. Гущина;

ул. Кавалерийская;

ул. Юрина;

ул. Георгия Исакова;

ул. Островского;

ул. Малахова и других.

Снег вывезли со следующих участков города:

ул. Молодежной;

ул. Ползунова;

ул. Пушкина;

ул. Власихинской;

ул. Малахова;

Социалистического и Красноармейского проспектов;

площадей: Свободы, Спартак, Спартак-2 и других участков.

"В дневную смену 9 декабря работы продолжаются: проводится очистка подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, очистка и противогололедная обработка тротуаров, другие виды работ", – сообщили в мэрии.

На дорогах и тротуарах задействовали 132 дорожных рабочих и 87 единиц техники.