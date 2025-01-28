Барнаульские IT-специалисты разработали первого нейрориелтора и "устроили" его на работу
Агент с искусственным интеллектом должен искать клиентов, обрабатывать запросы, а также проверять и готовить документацию
28 января 2025, 15:10, ИА Амител
В Барнауле программисты разработали первого в России нейрориелтора – агента по недвижимости с искусственным интеллектом. Его уже запустили в работу в местной компании "Семейный оператор недвижимости". Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".
"Первый нейрориелтор официально нашел своего работодателя. Теперь на карте России появился первый флажок – знак того, что технологии будущего уже здесь. Дальше – больше. Каждый следующий город, каждый новый клиент – это шаг к тому, чтобы изменить индустрию навсегда", – написал в своем телеграм-канале соучредитель фирмы "Инвестконсалт", разработчик IT-проектов Александр Денюков.
При этом в городе запустили лишь одного нейрориелтора. Разработчики пояснили, что если их будет несколько, агентство не сможет занимать лидирующие позиции. Специалисты утверждают, что искусственный интеллект будет работать на отдельного клиента, из-за чего доля рынка останется ограниченной и незначительной.
Ожидается, что нейроагент будет искать клиентов, обрабатывать запросы, точно подбирать и рекламировать объекты недвижимости, а также проверять и готовить документацию. В свою очередь, избавленные от рутины сотрудники смогут больше взаимодействовать с клиентами и финализировать сделки. Соответственно, агентство увеличит свою прибыль. Однако авторы идеи не раскрывают, как именно будет функционировать нейрориелтор, объясняя это коммерческой тайной.
"Почему мы его создали? Мы увидели, что многие агентства сталкиваются с трудностями: ручной поиск клиентов, сложность аналитики и нехватка времени. Нейрориелтор был создан, чтобы сделать рынок недвижимости более технологичным, быстрым и эффективным", – добавил Денюков.
16:41:24 28-01-2025
Главное втавить слова "искуственный интелект и нейро" и успех проекта обеспечен!