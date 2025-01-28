Барнаульские IT-специалисты разработали первого нейрориелтора и "устроили" его на работу

Агент с искусственным интеллектом должен искать клиентов, обрабатывать запросы, а также проверять и готовить документацию

28 января 2025, 15:10, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле программисты разработали первого в России нейрориелтора – агента по недвижимости с искусственным интеллектом. Его уже запустили в работу в местной компании "Семейный оператор недвижимости". Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

"Первый нейрориелтор официально нашел своего работодателя. Теперь на карте России появился первый флажок – знак того, что технологии будущего уже здесь. Дальше – больше. Каждый следующий город, каждый новый клиент – это шаг к тому, чтобы изменить индустрию навсегда", – написал в своем телеграм-канале соучредитель фирмы "Инвестконсалт", разработчик IT-проектов Александр Денюков.

При этом в городе запустили лишь одного нейрориелтора. Разработчики пояснили, что если их будет несколько, агентство не сможет занимать лидирующие позиции. Специалисты утверждают, что искусственный интеллект будет работать на отдельного клиента, из-за чего доля рынка останется ограниченной и незначительной.

Ожидается, что нейроагент будет искать клиентов, обрабатывать запросы, точно подбирать и рекламировать объекты недвижимости, а также проверять и готовить документацию. В свою очередь, избавленные от рутины сотрудники смогут больше взаимодействовать с клиентами и финализировать сделки. Соответственно, агентство увеличит свою прибыль. Однако авторы идеи не раскрывают, как именно будет функционировать нейрориелтор, объясняя это коммерческой тайной.