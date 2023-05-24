Барнаульские команды сразятся между собой в первом чемпионате страны по лапте

Да-да! У нас теперь будут две свои команды по лапте

24 мая 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: лига ПЛРЛ

Две барнаульские команды встретятся в первом дерби в рамках профессионально-любительской лиги по русской лапте. Игра между студентами АлтГУ "Форс" и чемпионами корпоративного турнира 2023 года "ПБЭ Барнаул" пройдёт 27 мая в 13:00 на стадионе Парка спорта Алексея Смертина.

Профессионально-любительская лига русской лапты в этом году проводит первый в истории сезон. Основатели турнира – крупные компании 1С-КСУ и ПБЭ. Два барнаульских коллектива выступают в зоне "Сибирь". Среди соперников две команды из Томска, по одной – из Новосибирской и Омской областей. В составе "Легиона-70" (Томск) и "Омского легион" (Омск) выступают мастера спорта. Это главные претенденты на выход в суперфинал. Команды, занявшие первое место в каждой зоне ("Сибирь", "Запад", "Урал", "Юг"), поборются за главный трофей лиги.

Команда "Форс" собрана из представителей студенческого спортивного клуба "Форс" и выпускников Алтайского государственного университета. Основание команды приурочено к 50-летию классического вуза. Инициатива принадлежит совету спортивных организаторов. Форсовцы открыли сезон выездным матчем с "Легионом-70" из Томска. Барнаульцы уступили более опытным соперникам со счётом 15:58.

А вот в команде "ПБЭ Барнаул" играют программисты. Они уже участвовали в двух турнирах Корпоративной лиги. В 2021-м игроки завоевали бронзовые медали, а в прошлом году стали чемпионами.