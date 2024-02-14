Барнаульские мастера изготовят оборудование для отопления белорусского города
"Сибэнергомаш – БКЗ" выполняет обязательства по договору для витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго"
14 февраля 2024, 08:31, ИА Амител
Специалисты барнаульского предприятия изготовят оборудование для отопления предприятий и социальных объектов города Витебска в Республике Беларусь. Как сообщили в пресс-службе Минпромэнерго Алтайского края, таким образом "Сибэнергомаш – БКЗ" выполняет обязательства по договору для витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго".
В ведомстве отмечают, что Витебск – третий по численности населения город республики. И там назрела необходимость замены старого, вышедшего из строя оборудования на новое, чтобы обеспечить тепловой и электрической энергией ряд крупных промышленных предприятий. А также – отоплением жилых домов и социальных учреждений Витебска.
Что изготавливают барнаульские специалисты?
Барабан для котла БКЗ-160-100ГМ. Корпус изготавливается из листового металлопроката. Общая длина корпуса барабана – почти двенадцать метров, диаметр – более полутора метров. Общий вес барабана составляет около 45 тонн. Все работы должны быть завершены до конца июля текущего года.
Напомним, ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства.
08:35:07 14-02-2024
За "бульбаш-трамвай" им отомстите.
09:29:18 14-02-2024
Гость (08:35:07 14-02-2024) За "бульбаш-трамвай" им отомстите. ... Скажи откровенно: ты - дурак?
10:54:31 15-02-2024
Гость (09:29:18 14-02-2024) Скажи откровенно: ты - дурак?... Ещё другое слово для такого случая существует.
08:42:23 14-02-2024
Замёрзнет город🤣🤣🤣
08:45:08 14-02-2024
пусть оборудование не включается, пока все двери не закроют)))
09:05:40 14-02-2024
Хороший заказ. Успешного продвижения продукции региона22 на заграничных рынках!
18:32:41 14-02-2024
Гость (09:05:40 14-02-2024) Хороший заказ. Успешного продвижения продукции региона22 на ... Лишь бы не осталось плохих впечатлений..