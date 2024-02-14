Барнаульские мастера изготовят оборудование для отопления белорусского города

"Сибэнергомаш – БКЗ" выполняет обязательства по договору для витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго"

14 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Специалисты барнаульского предприятия изготовят оборудование для отопления предприятий и социальных объектов города Витебска в Республике Беларусь. Как сообщили в пресс-службе Минпромэнерго Алтайского края, таким образом "Сибэнергомаш – БКЗ" выполняет обязательства по договору для витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Витебскэнерго".

В ведомстве отмечают, что Витебск – третий по численности населения город республики. И там назрела необходимость замены старого, вышедшего из строя оборудования на новое, чтобы обеспечить тепловой и электрической энергией ряд крупных промышленных предприятий. А также – отоплением жилых домов и социальных учреждений Витебска.

Что изготавливают барнаульские специалисты?

Барабан для котла БКЗ-160-100ГМ. Корпус изготавливается из листового металлопроката. Общая длина корпуса барабана – почти двенадцать метров, диаметр – более полутора метров. Общий вес барабана составляет около 45 тонн. Все работы должны быть завершены до конца июля текущего года.

Напомним, ООО "Сибэнергомаш – БКЗ" специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства.