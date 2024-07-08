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"Быть в согласии". Прожившие более 50 лет вместе супруги назвали секреты счастья

Супругов пригласили на мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

08 июля 2024, 07:45, ИА Амител

В Барнауле состоялся бал золотых юбиляров – супружеских пар, проживших в браке 50 лет и больше. Корреспонденты amic.ru побывали на мероприятии и узнали, в чем состоит секрет счастливого брака.

Всего на балу, который состоялся в преддверии Дня семьи, любви и верности, было 11 пар: Киселевы, Дороховы, Бентхен, Курбатовы, Тюхменевы, Большаковы, Палкины, Бабушкины, Роор, Стуковы, Шмаргун.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал, чтобы с каждым годом пар, проживших столько лет в браке, становилось больше.

праздники

Комментарии 4

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R22

08:22:27 08-07-2024

моих родителей почему-то не пригласили.... 54 года вместе

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Гость

13:56:38 26-07-2024

R22 (08:22:27 08-07-2024) моих родителей почему-то не пригласили.... 54 года вместе... А мы с женой прожили 56 лет.И впервые узнал, что такой был бал.Наверно,как обычно, по блату приглашали.

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Гость

14:08:32 08-07-2024

и моих ((, 51 год вместе

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ГОСТЬ

22:56:59 26-07-2024

мы прожили вместе 52 года никто не приглашал никуда на такие мероприятия

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