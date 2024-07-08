"Быть в согласии". Прожившие более 50 лет вместе супруги назвали секреты счастья

Супругов пригласили на мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности

08 июля 2024, 07:45, ИА Амител

В Барнауле состоялся бал золотых юбиляров – супружеских пар, проживших в браке 50 лет и больше. Корреспонденты amic.ru побывали на мероприятии и узнали, в чем состоит секрет счастливого брака.

Всего на балу, который состоялся в преддверии Дня семьи, любви и верности, было 11 пар: Киселевы, Дороховы, Бентхен, Курбатовы, Тюхменевы, Большаковы, Палкины, Бабушкины, Роор, Стуковы, Шмаргун.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал, чтобы с каждым годом пар, проживших столько лет в браке, становилось больше.