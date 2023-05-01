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Барнаульские подростки не в первый раз попробовали испортить скульптуру барабанщицы

Молодые люди уже не в первый раз пробуют сломать барабанную палочку

01 мая 2023, 10:11, ИА Амител

Подростки в Барнауле уже не в первый раз пытаются испортить скульптуру барабанщицы возле клуба-музея коллекционеров на пр. Ленина, 107. Как сообщает Barnaul 22, молодые люди уже не в первый раз пробуют сломать барабанную палочку.

"На входе в музей малолетние вандалы неоднократно пытались отломить барабанную палочку у скульптуры "Пионерка", – поделилась участница сообщества.

Сломать палочку школьникам так и не удалось. Поймали ли малолетних вредителей – в публикации не уточняется. 

Комментарии 6

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Злой

11:53:06 01-05-2023

Когда поймают выдать по барабану и отправить в Артёмовск... барабанщиками...

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Олег

12:55:45 01-05-2023

Органам полиции найти этих уродов малолетних, а родителей привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию

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L

14:36:42 01-05-2023

Вместо мозгов каша

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Ольга

16:18:41 01-05-2023

Так за малолетних вандалов несут уголовную ответственность их родители,пусть оштрафуют как следует и желание ломать испарится

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Гость

18:59:17 01-05-2023

Поставить ментовку наряженую барабанщицей, пусть палкой по башке бьет малолетним ублюдкам.

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Мистер Фримен

19:22:06 01-05-2023

Да это же просто дети. Вы что сами не были маленькими? Но с родителями конечно надо поговорить пусть их в секцию запишут

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