Барнаульские подростки не в первый раз попробовали испортить скульптуру барабанщицы

Молодые люди уже не в первый раз пробуют сломать барабанную палочку

01 мая 2023, 10:11, ИА Амител

Подростки в Барнауле уже не в первый раз пытаются испортить скульптуру барабанщицы возле клуба-музея коллекционеров на пр. Ленина, 107. Как сообщает Barnaul 22, молодые люди уже не в первый раз пробуют сломать барабанную палочку.

"На входе в музей малолетние вандалы неоднократно пытались отломить барабанную палочку у скульптуры "Пионерка", – поделилась участница сообщества.

Сломать палочку школьникам так и не удалось. Поймали ли малолетних вредителей – в публикации не уточняется.