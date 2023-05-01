Барнаульские подростки не в первый раз попробовали испортить скульптуру барабанщицы
Молодые люди уже не в первый раз пробуют сломать барабанную палочку
01 мая 2023, 10:11, ИА Амител
Подростки в Барнауле уже не в первый раз пытаются испортить скульптуру барабанщицы возле клуба-музея коллекционеров на пр. Ленина, 107. Как сообщает Barnaul 22, молодые люди уже не в первый раз пробуют сломать барабанную палочку.
"На входе в музей малолетние вандалы неоднократно пытались отломить барабанную палочку у скульптуры "Пионерка", – поделилась участница сообщества.
Сломать палочку школьникам так и не удалось. Поймали ли малолетних вредителей – в публикации не уточняется.
11:53:06 01-05-2023
Когда поймают выдать по барабану и отправить в Артёмовск... барабанщиками...
12:55:45 01-05-2023
Органам полиции найти этих уродов малолетних, а родителей привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
14:36:42 01-05-2023
Вместо мозгов каша
16:18:41 01-05-2023
Так за малолетних вандалов несут уголовную ответственность их родители,пусть оштрафуют как следует и желание ломать испарится
18:59:17 01-05-2023
Поставить ментовку наряженую барабанщицей, пусть палкой по башке бьет малолетним ублюдкам.
19:22:06 01-05-2023
Да это же просто дети. Вы что сами не были маленькими? Но с родителями конечно надо поговорить пусть их в секцию запишут