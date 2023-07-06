Барнаульские пожарные не смогли проехать к горевшему мусорному контейнеру

Помешали припаркованные как попало авто

06 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Барнаульские пожарные не смогли подъехать к месту возгорания.

Как рассказали в паблике "В курсе 22", на улице Сергея Ускова, 42, в темное время суток кто-то поджег мусорный контейнер.

При этом прибывшие на вызов огнеборцы не смогли на технике приблизиться ближе, поскольку двор был как попало запаркован автомобилями.

Удалось ли в итоге потушить пламя, не уточняется.