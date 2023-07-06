Барнаульские пожарные не смогли проехать к горевшему мусорному контейнеру
Помешали припаркованные как попало авто
06 июля 2023, 08:15, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Барнаульские пожарные не смогли подъехать к месту возгорания.
Как рассказали в паблике "В курсе 22", на улице Сергея Ускова, 42, в темное время суток кто-то поджег мусорный контейнер.
При этом прибывшие на вызов огнеборцы не смогли на технике приблизиться ближе, поскольку двор был как попало запаркован автомобилями.
Удалось ли в итоге потушить пламя, не уточняется.
08:18:50 06-07-2023
Это вопрос к строителям, к градостроительному совету. Одни готовят проекты без необходимого количества парковок и с узкими проездами, другие их на ура согласовывают.
09:33:01 06-07-2023
Гость (08:18:50 06-07-2023) Это вопрос к строителям, к градостроительному совету. Одни г... Ух ты... Если дому лет 40,тоже к градостроителям претензии предъявлять? А может сначала о гараже подумать надо? Я считаю, что нужно запретить покупку авто без подтверждения наличия постоянного места парковки. Лет так 10 назад владельцы гаражей не могли ни продать, ни сдать в аренду. Это о чем -то говорит?Всё халяву ищут. В итоге гаражи перестали строить. Во дворах между машинами пройти невозможно, скорые паркуют машину между деревьев, мусорки того и гляди поцарапают.. Ремонт, мытьё авто запрещены-но некоторым начхать, масло на земле, на асфальте.. Ставят авто и на тротуарах. У некоторых по 2-3 машины в семье, и все во дворе. У нас двор тупиковый, детсад и школа с одной стороны, так у нас ещё жильцы рядом стоящих домов паркуются, кто вперёд займёт, а утром деток в детсад привозят на авто, тоже такие пробки создают...
10:47:27 06-07-2023
Гость (09:33:01 06-07-2023) Ух ты... Если дому лет 40,тоже к градостроителям претензии п... Я не против иметь гараж, но их нет. Дайте мне его.
17:51:38 06-07-2023
Гость (10:47:27 06-07-2023) Я не против иметь гараж, но их нет. Дайте мне его.... Полно продается, купи. Цена только кусачая, это да
08:54:30 06-07-2023
Полностью согласна! во всем городе проблема с парковками.. что в новых домах , что около хрущевок парковочных мест на счет.. 21 век на дворе, они все в 50х- живут.. пара уже изыскивать землю для парковок хотя бы из расчета 1 квартира = 1 парковочное место..
09:15:44 06-07-2023
Будущая проблема Лапландии)))) Скворечники по 25 этажей достраивают, а парковочных мест уже не хватает.
09:15:53 06-07-2023
Это ж кому так смешно, уж не поджигателю?? Мало тебе поджога, ещё и смайлики ржущие ставит, к психиатру вне очереди, срочно!!!
10:13:32 06-07-2023
Гость (09:33:01 06-07-2023) Ух ты... Если дому лет 40,тоже к градостроителям претензии п... Сами признаете что гаражей не хватает, так как отдельный гражданин сможет решить вопрос? Личный Авто это вынужденная мера, при деградации общественного транспорта, и доставка детей на авто тоже вынужденная мера, при отсутствии в пешем доступе сада. Так почему к администрации не должно быть вопросов?
12:41:04 06-07-2023
Гость (10:47:27 06-07-2023) Я не против иметь гараж, но их нет. Дайте мне его.... Гаражи есть, но всем нужен гараж прям у самого дома. Пешочком ходить трудно. Да и стоят эти гаражи и парковочные места весьма не скромно.
13:21:10 06-07-2023
Гость (12:41:04 06-07-2023) Гаражи есть, но всем нужен гараж прям у самого дома. Пешочко... В аренду можно брать.
14:58:17 06-07-2023
Гость (13:21:10 06-07-2023) В аренду можно брать. ... Ой, ну ты посмотри, в аренду они брать гараж не хотят, покупать далеко от дома - тоже не хотят. Только и слышно "дайте мне, да подайте!".