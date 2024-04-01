Барнаульские ракетчики вывели на патрулирование системы "Ярс"

Расчеты совершают марши протяженностью до 100 км

01 апреля 2024, 10:25, ИА Амител

Кадр из видео / Минобороны России

Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны.

"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - сказано в сообщении.

Расчеты проводят марши до 100 км, инженерное оборудование позиций, маскировку и боевое охранение. Военные отработают вопросы противодействия диверсантам.

Подразделения обеспечения выводят технику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава и вооружения.