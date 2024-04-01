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Барнаульские ракетчики вывели на патрулирование системы "Ярс"

Расчеты совершают марши протяженностью до 100 км

01 апреля 2024, 10:25, ИА Амител

Кадр из видео / Минобороны России
Кадр из видео / Минобороны России

Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны.

"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - сказано в сообщении.

Расчеты проводят марши до 100 км, инженерное оборудование позиций, маскировку и боевое охранение. Военные отработают вопросы противодействия диверсантам.

Подразделения обеспечения выводят технику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава и вооружения.

Армия

Комментарии 10

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Гость

10:28:42 01-04-2024

Нам приготовиться?

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Гость

10:39:52 01-04-2024

Интересно учебные пуски делают. Вдруг не летают

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Гость

10:51:47 01-04-2024


А в друг полетят ,в штаны не наложиш …

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Гость

10:44:20 01-04-2024

Да.... Такими только тренироваться...!?

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Гость

11:06:35 01-04-2024

О чем это говорит????????????

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Гость

11:20:13 01-04-2024

Гость (11:06:35 01-04-2024) О чем это говорит????????????... Стандартные учения, я служил в этой дивизии срочную службу 2 года.

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Гость

11:48:53 01-04-2024

Это говорит о том что до начала третьей мировой, когнитивной, или смешанной... Чуйский тракт перекрывали раз-два в месяц, а теперь по два-три раза в неделю... Грядёт бурая...!

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Иван

12:36:27 01-04-2024

Зачем так близко к самым густонаселенным районам края?

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Гость

12:55:12 01-04-2024

Иван (12:36:27 01-04-2024) Зачем так близко к самым густонаселенным районам края? ... Что бы долго не мучались.

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Гость

11:26:26 02-04-2024

Пусть лучше катаются по дорогам, чем все яйца будут лежать в одной корзине.

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