Барнаульские ракетчики вывели на патрулирование системы "Ярс"
Расчеты совершают марши протяженностью до 100 км
01 апреля 2024, 10:25, ИА Амител
Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Барнаульского ракетного соединения вышли на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны.
"Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме", - сказано в сообщении.
Расчеты проводят марши до 100 км, инженерное оборудование позиций, маскировку и боевое охранение. Военные отработают вопросы противодействия диверсантам.
Подразделения обеспечения выводят технику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия позволяют проверить готовность личного состава и вооружения.
10:28:42 01-04-2024
Нам приготовиться?
10:39:52 01-04-2024
Интересно учебные пуски делают. Вдруг не летают
10:51:47 01-04-2024
А в друг полетят ,в штаны не наложиш …
10:44:20 01-04-2024
Да.... Такими только тренироваться...!?
11:06:35 01-04-2024
О чем это говорит????????????
11:20:13 01-04-2024
Гость (11:06:35 01-04-2024) О чем это говорит????????????... Стандартные учения, я служил в этой дивизии срочную службу 2 года.
11:48:53 01-04-2024
Это говорит о том что до начала третьей мировой, когнитивной, или смешанной... Чуйский тракт перекрывали раз-два в месяц, а теперь по два-три раза в неделю... Грядёт бурая...!
12:36:27 01-04-2024
Зачем так близко к самым густонаселенным районам края?
12:55:12 01-04-2024
Иван (12:36:27 01-04-2024) Зачем так близко к самым густонаселенным районам края? ... Что бы долго не мучались.
11:26:26 02-04-2024
Пусть лучше катаются по дорогам, чем все яйца будут лежать в одной корзине.