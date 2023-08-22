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Барнаульских депутатов обяжут чтить российский флаг и не оскорблять людей

Народные избранники должны будут говорить на русском литературном языке

22 августа 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru
Фото: duma-barnaul.ru

На заседании Барнаульской гордумы 25 августа рассмотрят проект изменений в положение об этике, согласно которым депутатов обяжут чтить флаг и не грубить в интернете, пишет "Атмосфера".

"Депутатов обяжут уважать госсимволы России, Алтайского края и Барнаула, а также традиции и культурные особенности этнических и социальных групп, религиозных конфессий. Должны будут уважать государственный язык", - отмечает издание.

Кроме того, депутаты должны будут уважать государственный язык, а на заседаниях гордумы говорить на русском литературном языке.

В этический кодекс впервые введут для депутатов запрет на размещение в интернете материалов, которые противоречат "депутатской этике и способны причинить вред его репутации, авторитету городской Думы и иных органов местного самоуправления".

Также депутатам запретят оскорблять граждан, власть и любые социальные и профессиональные группы.

За нарушения положения об этике могут:

  • Указать депутату на недопустимость нарушения положения;
  • Обязать народного избранника принести публичные извинения;
  • Объявить нарушителю публичное порицание;
  • Лишить депутата возможности выступать в ходе данного или следующего заседания БГД;
  • Передать материалы о нарушении в СМИ для обнародования или довести информацию о нарушении до сведения избирателей.

БГД

Комментарии 4

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Гость

15:36:49 22-08-2023

ага т.е. до этого им было можно ?

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Гость

16:05:54 22-08-2023

Остается ждать, когда основная масса депутатов откажутся от своих мандатов)))))

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Гость

18:53:32 22-08-2023

какая радость переполняет грудь!!! будем жить в сказке, наши любимые избранники станут культурными, язык Пушкина и Тургенева будет в кулуарах власти, Барнаул станет культурной столицей России, дух захватывает от перспектив

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Гость

13:05:15 23-08-2023

а на заседаниях гордумы говорить на русском литературном языке. --------- А до этого они там по фене ботали?

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