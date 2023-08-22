Барнаульских депутатов обяжут чтить российский флаг и не оскорблять людей
Народные избранники должны будут говорить на русском литературном языке
22 августа 2023, 15:03, ИА Амител
На заседании Барнаульской гордумы 25 августа рассмотрят проект изменений в положение об этике, согласно которым депутатов обяжут чтить флаг и не грубить в интернете, пишет "Атмосфера".
"Депутатов обяжут уважать госсимволы России, Алтайского края и Барнаула, а также традиции и культурные особенности этнических и социальных групп, религиозных конфессий. Должны будут уважать государственный язык", - отмечает издание.
Кроме того, депутаты должны будут уважать государственный язык, а на заседаниях гордумы говорить на русском литературном языке.
В этический кодекс впервые введут для депутатов запрет на размещение в интернете материалов, которые противоречат "депутатской этике и способны причинить вред его репутации, авторитету городской Думы и иных органов местного самоуправления".
Также депутатам запретят оскорблять граждан, власть и любые социальные и профессиональные группы.
За нарушения положения об этике могут:
- Указать депутату на недопустимость нарушения положения;
- Обязать народного избранника принести публичные извинения;
- Объявить нарушителю публичное порицание;
- Лишить депутата возможности выступать в ходе данного или следующего заседания БГД;
- Передать материалы о нарушении в СМИ для обнародования или довести информацию о нарушении до сведения избирателей.
15:36:49 22-08-2023
ага т.е. до этого им было можно ?
16:05:54 22-08-2023
Остается ждать, когда основная масса депутатов откажутся от своих мандатов)))))
18:53:32 22-08-2023
какая радость переполняет грудь!!! будем жить в сказке, наши любимые избранники станут культурными, язык Пушкина и Тургенева будет в кулуарах власти, Барнаул станет культурной столицей России, дух захватывает от перспектив
13:05:15 23-08-2023
а на заседаниях гордумы говорить на русском литературном языке. --------- А до этого они там по фене ботали?