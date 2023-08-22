Барнаульских депутатов обяжут чтить российский флаг и не оскорблять людей

Народные избранники должны будут говорить на русском литературном языке

22 августа 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru

На заседании Барнаульской гордумы 25 августа рассмотрят проект изменений в положение об этике, согласно которым депутатов обяжут чтить флаг и не грубить в интернете, пишет "Атмосфера".

"Депутатов обяжут уважать госсимволы России, Алтайского края и Барнаула, а также традиции и культурные особенности этнических и социальных групп, религиозных конфессий. Должны будут уважать государственный язык", - отмечает издание.

Кроме того, депутаты должны будут уважать государственный язык, а на заседаниях гордумы говорить на русском литературном языке.

В этический кодекс впервые введут для депутатов запрет на размещение в интернете материалов, которые противоречат "депутатской этике и способны причинить вред его репутации, авторитету городской Думы и иных органов местного самоуправления".

Также депутатам запретят оскорблять граждан, власть и любые социальные и профессиональные группы.

За нарушения положения об этике могут: