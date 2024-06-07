Барнаульских девушек зовут принять участие в престижном конкурсе "Мисс Офис"

Кастинг пройдет 10 августа в краевой столице

07 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: конкурс красоты "Мисс Офис"

Кастинг для участия в 15-м сезоне Международного конкурса красоты "Мисс Офис" пройдет в Барнауле 10 августа. К участию приглашают сотрудниц компаний Алтайского края. Главный приз конкурса – 3 миллиона рублей. При этом участие – абсолютно бесплатное. Отправить заявку может любая девушка от 20 до 35 лет, работающая в офисе. Для этого нужно до 3 августа заполнить анкету на сайте https://www.missoffice.org/anketa.php. Семейное положение претендентки не имеет значения.

Кастинг-тур "Мисс Офис" проходит с марта по август: 25 очных кастингов в России и онлайн-кастинги для зарубежных участниц. Для конкурсанток, чьих городов не оказалось в списке, предусмотрены дистанционные отборочные испытания. В проекте оценивается не только красота участниц, но и деловые качества, сообразительность, умение презентовать себя и свою компанию. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года.

Как сообщают организаторы, красивые девушки из Алтайского края часто занимают призовые места. Однако еще ни одна из них не увезла с собой главную корону за всю историю проекта. В прошлом году корона досталась 29-летней бренд-менеджеру из Казани Екатерине Климушиной.

Девушек, чьи анкеты заинтересуют оргкомитет конкурса "Мисс Офис", пригласят на кастинг. Победительницы получат шанс представить свой город/страну в полуфинале конкурса. По итогам кастингов будут отобраны 130 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. И только 30 финалисток поедут в Москву на финальное шоу.