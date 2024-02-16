Барнаульских перевозчиков оштрафуют за срыв расписания автобусов
Власти направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов
16 февраля 2024, 13:31, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула изучил обращения горожан по поводу срывов рейсов и несоблюдения расписания движения некоторых автобусов.
Как сообщили в мэрии, перевозчикам направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов. О каких маршрутах при этом идет речь, не уточняется.
Также накануне сотрудники комитета провели выездную проверку автобусов на конечной остановке "Спартак-2". Они осмотрели транспорт на предмет соблюдения санитарно-технических требований и проверили наличие необходимых документов у водителей.
"В ходе выездного мероприятия проверены автобусы на девяти маршрутах (№ 20, 24, 25, 27, 47, 57, 60, 110 и 144). Различные нарушения выявлены на трех маршрутах", – говорится в сообщении.
13:38:26 16-02-2024
Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по наведению порядка в работе общественного транспорта.
13:59:58 16-02-2024
Стоило (13:38:26 16-02-2024) Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по нав... Как они убрать их могут? Там же все повязаны, а отсюда и такая вседозволенность - хочу работаю, не хочу не работаю.Это в муниципальном ТУ есть хоть какая-то видимость дисциплины, а тут им полная свобода.
15:32:24 16-02-2024
Стоило (13:38:26 16-02-2024) Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по нав... Пока это даже не шаги, а скорее имитация работы по наведению порядка. Перевозчики условия контрактов не соблюдают массово. Автобусы малой вместимости вместо большой вместимости, жуткое санитарное и техническое состояние машин, нарушение графика движения, черный нал в оплате или перевод на банковские счета неизвестных лиц - всё это массовые нарушения, с которыми борьба ещё практически не начиналась. В транспортной сфере стабильны лишь два процесса - рост стоимости услуг и продолжающаяся деградация системы ...
13:39:03 16-02-2024
Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по наведению порядка в работе общественного транспорта.
13:53:54 16-02-2024
нарушения всего на трех маршрутах? остальные бессмертные что ли? ну так транспортного ангела- хранителя изолировали, кажется.
14:01:50 16-02-2024
когда 104 и 14ю проверять будете? максимум 2 выхода из трех ежедневно на 104 маршруте, иногда бывает и меньше
14:26:11 16-02-2024
Умышленный срыв по другому называется.
14:38:20 16-02-2024
37 маршрут куда исчез?
14:51:55 16-02-2024
А что насчет 1 маршрута автобуса и 80 маршрута? Там по одной машине на целый маршрут! Это жесть просто. На целый город - краевую столицу по одной машине на маршрут! Это как такое вообще возможно?! И еще и с маршрута сходят!!!! Где эти обещенные новые автобусы! Только на бумаге в мэрии?! На они все вечерами сходят с маршрутов. 29, например. Даже летом. Не уехать вообще. Или пешком или такси. Причем на многих маршрутах уже после 18- 19 часов! Когда это безобразие закончится?
14:53:53 16-02-2024
Они смогли дождаться автобус 24-го маршрута? Их же всего 2 на маршруте!!!!, вместо 15-ти. Наверно полдня ждали?!
15:02:16 16-02-2024
я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами - чем меньше автобусов будет тем больше клиентов такси нарисовывается. Тут по моему кто то кому то большие бабки отстегивает черным налом
16:14:32 16-02-2024
Гость (15:02:16 16-02-2024) я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами... Абсолютно такого же мнения! Уже несколько лет и только хуже становится. Надо искать кому выгодно- а выгодно именно таксистам! Стойкое ощущение, что здесь не чисто.
20:00:43 16-02-2024
Гость (15:02:16 16-02-2024) я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами... +тыща
19:48:21 17-02-2024
Гость (15:02:16 16-02-2024) я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами... Слышала такое от водилы маршрутки, что они покупают соляру сами. В морозы большой расход и выручки нет, выгодней сойти с маршрута. 🤷
15:05:18 16-02-2024
кстати и врачей надо бы проверить насколько точно и какие лекарства они выписывают. А то идешь в аптеку смотришь в рецепт а там выходит на 800 руб а покупаешь российский аналог точно такой же там 50 руб. Вот и чуешь связь между аптечным бизнесом и медицинскими работниками а за это вообще то тюрьма полагается
15:07:08 16-02-2024
При проверках каждый раз будут закрывать маршрут. А желающих занять маршрут нет
15:44:12 16-02-2024
Пассажир (15:07:08 16-02-2024) При проверках каждый раз будут закрывать маршрут. А желающих... Вы уверены? То-то они взятки дают,чтобы влезть в маршрут! А вспомните,как года 3-5 назад война за маршруты была,когда в один день автобусы из Бийска снялись и переехали в Барнаул. Так что не надо про "желающих".
15:08:12 16-02-2024
трамвай маршрута 10 ежедневно не соблюдает расписание. С 16 до 17 часов интервал времени между трамваями 45 минут. Если в 16 не уехал с Калинина следующий будет к 17, когда основная масса людей идут с заводов на остановки. Далее два три трамвая с коротким интервалом и опять пробел в 40-45 минут. Это все спланированно, а не случайно. Так как повторяется из дня в день , из недели в неделю.
15:42:41 16-02-2024
Ну и как? Маршрут 25 после 18 часов проверяющим удалось застать?
16:19:42 16-02-2024
Не мешало бы еще 29 маршрут проверить. Ребенок сегодня утром на остановке простоял больше часа.... Работа общественного транспорта отвратительная
17:05:56 16-02-2024
Другая сторона медали: если будут штрафовать за отставания от графика, которые могут быть вызваны пробками, то либо лихачить будут больше, чтобы догнать график, либо просто все уйдут с маршрута. За недостаток кол-ва автобусов однозначно наказывать, а за задержки по объективным причинам - наверное, не стоит
19:17:10 18-02-2024
Газелист. (15:44:12 16-02-2024) Вы уверены? То-то они взятки дают,чтобы влезть в маршрут! А ... Это было 5 лет назад!!!