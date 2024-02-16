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Барнаульских перевозчиков оштрафуют за срыв расписания автобусов

Власти направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов

16 февраля 2024, 13:31, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула изучил обращения горожан по поводу срывов рейсов и несоблюдения расписания движения некоторых автобусов.

Как сообщили в мэрии, перевозчикам направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов. О каких маршрутах при этом идет речь, не уточняется.

Также накануне сотрудники комитета провели выездную проверку автобусов на конечной остановке "Спартак-2". Они осмотрели транспорт на предмет соблюдения санитарно-технических требований и проверили наличие необходимых документов у водителей.

"В ходе выездного мероприятия проверены автобусы на девяти маршрутах (№ 20, 24, 25, 27, 47, 57, 60, 110 и 144). Различные нарушения выявлены на трех маршрутах", – говорится в сообщении.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 22

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Стоило

13:38:26 16-02-2024

Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по наведению порядка в работе общественного транспорта.

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Гость

13:59:58 16-02-2024

Стоило (13:38:26 16-02-2024) Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по нав... Как они убрать их могут? Там же все повязаны, а отсюда и такая вседозволенность - хочу работаю, не хочу не работаю.Это в муниципальном ТУ есть хоть какая-то видимость дисциплины, а тут им полная свобода.

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Чучмек

15:32:24 16-02-2024

Стоило (13:38:26 16-02-2024) Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по нав... Пока это даже не шаги, а скорее имитация работы по наведению порядка. Перевозчики условия контрактов не соблюдают массово. Автобусы малой вместимости вместо большой вместимости, жуткое санитарное и техническое состояние машин, нарушение графика движения, черный нал в оплате или перевод на банковские счета неизвестных лиц - всё это массовые нарушения, с которыми борьба ещё практически не начиналась. В транспортной сфере стабильны лишь два процесса - рост стоимости услуг и продолжающаяся деградация системы ...

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Стоило

13:39:03 16-02-2024

Одного человека убрать. И начались хоть какие то шаги по наведению порядка в работе общественного транспорта.

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Элен без ребят

13:53:54 16-02-2024

нарушения всего на трех маршрутах? остальные бессмертные что ли? ну так транспортного ангела- хранителя изолировали, кажется.

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Бельмесево

14:01:50 16-02-2024

когда 104 и 14ю проверять будете? максимум 2 выхода из трех ежедневно на 104 маршруте, иногда бывает и меньше

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Гость

14:26:11 16-02-2024

Умышленный срыв по другому называется.

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Гость

14:38:20 16-02-2024

37 маршрут куда исчез?

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Гость

14:51:55 16-02-2024

А что насчет 1 маршрута автобуса и 80 маршрута? Там по одной машине на целый маршрут! Это жесть просто. На целый город - краевую столицу по одной машине на маршрут! Это как такое вообще возможно?! И еще и с маршрута сходят!!!! Где эти обещенные новые автобусы! Только на бумаге в мэрии?! На они все вечерами сходят с маршрутов. 29, например. Даже летом. Не уехать вообще. Или пешком или такси. Причем на многих маршрутах уже после 18- 19 часов! Когда это безобразие закончится?

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Гость

14:53:53 16-02-2024

Они смогли дождаться автобус 24-го маршрута? Их же всего 2 на маршруте!!!!, вместо 15-ти. Наверно полдня ждали?!

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Гость

15:02:16 16-02-2024

я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами - чем меньше автобусов будет тем больше клиентов такси нарисовывается. Тут по моему кто то кому то большие бабки отстегивает черным налом

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Гость

16:14:32 16-02-2024

Гость (15:02:16 16-02-2024) я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами... Абсолютно такого же мнения! Уже несколько лет и только хуже становится. Надо искать кому выгодно- а выгодно именно таксистам! Стойкое ощущение, что здесь не чисто.

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Элен без ребят

20:00:43 16-02-2024

Гость (15:02:16 16-02-2024) я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами... +тыща

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Гость

19:48:21 17-02-2024

Гость (15:02:16 16-02-2024) я чето думаю что срыв выходов на маршрут связан с таксистами... Слышала такое от водилы маршрутки, что они покупают соляру сами. В морозы большой расход и выручки нет, выгодней сойти с маршрута. 🤷

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Гость

15:05:18 16-02-2024

кстати и врачей надо бы проверить насколько точно и какие лекарства они выписывают. А то идешь в аптеку смотришь в рецепт а там выходит на 800 руб а покупаешь российский аналог точно такой же там 50 руб. Вот и чуешь связь между аптечным бизнесом и медицинскими работниками а за это вообще то тюрьма полагается

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Пассажир

15:07:08 16-02-2024

При проверках каждый раз будут закрывать маршрут. А желающих занять маршрут нет

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Газелист.

15:44:12 16-02-2024

Пассажир (15:07:08 16-02-2024) При проверках каждый раз будут закрывать маршрут. А желающих... Вы уверены? То-то они взятки дают,чтобы влезть в маршрут! А вспомните,как года 3-5 назад война за маршруты была,когда в один день автобусы из Бийска снялись и переехали в Барнаул. Так что не надо про "желающих".

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гость

15:08:12 16-02-2024

трамвай маршрута 10 ежедневно не соблюдает расписание. С 16 до 17 часов интервал времени между трамваями 45 минут. Если в 16 не уехал с Калинина следующий будет к 17, когда основная масса людей идут с заводов на остановки. Далее два три трамвая с коротким интервалом и опять пробел в 40-45 минут. Это все спланированно, а не случайно. Так как повторяется из дня в день , из недели в неделю.

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Гость

15:42:41 16-02-2024

Ну и как? Маршрут 25 после 18 часов проверяющим удалось застать?

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Гость

16:19:42 16-02-2024

Не мешало бы еще 29 маршрут проверить. Ребенок сегодня утром на остановке простоял больше часа.... Работа общественного транспорта отвратительная

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Гость

17:05:56 16-02-2024

Другая сторона медали: если будут штрафовать за отставания от графика, которые могут быть вызваны пробками, то либо лихачить будут больше, чтобы догнать график, либо просто все уйдут с маршрута. За недостаток кол-ва автобусов однозначно наказывать, а за задержки по объективным причинам - наверное, не стоит

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Пассажир

19:17:10 18-02-2024

Газелист. (15:44:12 16-02-2024) Вы уверены? То-то они взятки дают,чтобы влезть в маршрут! А ... Это было 5 лет назад!!!

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