Барнаульских перевозчиков оштрафуют за срыв расписания автобусов

Власти направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов

16 февраля 2024, 13:31, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула изучил обращения горожан по поводу срывов рейсов и несоблюдения расписания движения некоторых автобусов.

Как сообщили в мэрии, перевозчикам направят девять претензий и четыре требования об уплате штрафов. О каких маршрутах при этом идет речь, не уточняется.

Также накануне сотрудники комитета провели выездную проверку автобусов на конечной остановке "Спартак-2". Они осмотрели транспорт на предмет соблюдения санитарно-технических требований и проверили наличие необходимых документов у водителей.