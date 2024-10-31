Барнаульских специалистов по недвижимости приглашают на курсы повышения квалификации

Там расскажут все, что нужно знать агенту в сфере ИЖС

31 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KNExX

Специалисты. Обучение / Фото: freepik.com

Сегодня спрос на комфортное жилье неуклонно растет, а знание тонкостей строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов становится все более востребованным. С 6 ноября 2024 года Финансовый университет при правительстве РФ (пр. Ленина, 54) приглашает агентов по недвижимости пройти курсы повышения квалификации "PROдом". Программа, разработанная практикующими строителями с многолетним опытом, поможет не только углубить теоретические знания, но и приобрести ценные практические навыки, необходимые для успешной работы в сфере ИЖС.

О чем расскажут на курсе?

Программа охватывает множество тем, критически важных для любого специалиста, работающего с ИЖС:

основы строительства – участники получат понимание различных типов и видов фундаментов, конструктивов, а также узнают о типичных ошибках, которых необходимо избегать при строительстве;

участники получат понимание различных типов и видов фундаментов, конструктивов, а также узнают о типичных ошибках, которых необходимо избегать при строительстве; выбор и покупка дома – на что обратить внимание при покупке готового дома, чтобы не возникло неприятных сюрпризов;

на что обратить внимание при покупке готового дома, чтобы не возникло неприятных сюрпризов; системы отопления – познакомят с различными типами отопления, их эксплуатацией и возможными аварийными ситуациями;

познакомят с различными типами отопления, их эксплуатацией и возможными аварийными ситуациями; эксплуатация и обслуживание – подробно расскажут о правильном уходе за частным домом, чтобы он служил долгие годы;

подробно расскажут о правильном уходе за частным домом, чтобы он служил долгие годы; нормативно-правовая база – участники изучат законодательные акты, регулирующие строительство и эксплуатацию ИЖС.

Что можно получить, пройдя обучение?

Обучение имеет следующие преимущества:

участники получат сертификат государственного образца, подтверждающий знания и навыки. Это может стать весомым аргументом в глазах будущих клиентов;

проект "PROдом" осветят в блогах, СМИ и на радио, что может значительно повысить авторитет специалиста по недвижимости как эксперта в сфере ИЖС.

Сколько длится курс?

Продолжительность курса – три дня.

Начало – 6 ноября 2024 года. Следующая волна обучения стартует 20 ноября 2024 года.

Сколько стоит обучение?

Стоимость курсов повышения квалификации "PROдом" – 4990 рублей.

Как стать участником курсов?

Записаться на обучение можно по телефонам: +7 (961) 995-65-05 и +7 (923) 166-01-26.

ИП Гусев В. В.

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