Барнаульских специалистов по недвижимости приглашают на курсы повышения квалификации
Там расскажут все, что нужно знать агенту в сфере ИЖС
31 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KNExX
Сегодня спрос на комфортное жилье неуклонно растет, а знание тонкостей строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов становится все более востребованным. С 6 ноября 2024 года Финансовый университет при правительстве РФ (пр. Ленина, 54) приглашает агентов по недвижимости пройти курсы повышения квалификации "PROдом". Программа, разработанная практикующими строителями с многолетним опытом, поможет не только углубить теоретические знания, но и приобрести ценные практические навыки, необходимые для успешной работы в сфере ИЖС.
О чем расскажут на курсе?
Программа охватывает множество тем, критически важных для любого специалиста, работающего с ИЖС:
- основы строительства – участники получат понимание различных типов и видов фундаментов, конструктивов, а также узнают о типичных ошибках, которых необходимо избегать при строительстве;
- выбор и покупка дома – на что обратить внимание при покупке готового дома, чтобы не возникло неприятных сюрпризов;
- системы отопления – познакомят с различными типами отопления, их эксплуатацией и возможными аварийными ситуациями;
- эксплуатация и обслуживание – подробно расскажут о правильном уходе за частным домом, чтобы он служил долгие годы;
- нормативно-правовая база – участники изучат законодательные акты, регулирующие строительство и эксплуатацию ИЖС.
Что можно получить, пройдя обучение?
Обучение имеет следующие преимущества:
- участники получат сертификат государственного образца, подтверждающий знания и навыки. Это может стать весомым аргументом в глазах будущих клиентов;
- проект "PROдом" осветят в блогах, СМИ и на радио, что может значительно повысить авторитет специалиста по недвижимости как эксперта в сфере ИЖС.
Сколько длится курс?
Продолжительность курса – три дня.
Начало – 6 ноября 2024 года. Следующая волна обучения стартует 20 ноября 2024 года.
Сколько стоит обучение?
Стоимость курсов повышения квалификации "PROдом" – 4990 рублей.
Как стать участником курсов?
Записаться на обучение можно по телефонам: +7 (961) 995-65-05 и +7 (923) 166-01-26.
ИП Гусев В. В.Реклама
11:01:41 31-10-2024
"Сегодня спрос на комфортное жилье неуклонно растет, а знание тонкостей строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов становится все более востребованным".
Всё это приходилось слышать 30-20-10-ть лет назад, да и буквально вчера. И вот опять. Что же из этого выходило? Примерно, +/-, одно и то же. В пригороде Барнаула появилось много коттеджных посёлков для "комфортного" проживания. Такие как Спутник, Авиатор, Октябрьский, Лесной, Радужный, Сибирская Долина, Чистые Пруды, Солнечная Поляна и другие. Мало того, что везде есть проблемы с коммуникациями: с водоснабжением (качеством, летом нет напора), электроснабжением ( у кого низкое напряжение 160-180В, у кого то высокое 240-260В), нигде нет центральной канализации, плохие дороги, плохая или нет социальной инфраструктуры (школы, дет. сады, поликлиники и т.п.) Так ведь ещё на эти посёлки накинулись "бизнесмены", нахватали участков, разделили их на 2-3, превратив поселки в садоводства, настроили "комфортных" избушек из экспериментальных материалов с плохими фундаментами, промерзающими зимой стенами, плохо работающим отоплением, которые сейчас массово идут трещинами, гниют и рассыпаются. И вот, новые курсы, как найти лохов, которые купят "комфортное жильё. Ну-ну...
11:19:44 31-10-2024
Сдаётся мне,что эти знания не для риелторов. Зачем им правильный уход за частным домом. Или раз уж недвижимость не продаётся,то, чтобы время убить,заняться надо переподготовкой?