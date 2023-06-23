Барнаульских водителей предупредили о предстоящем крестном ходе
Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах
23 июня 2023, 09:46, ИА Амител
Фото: amic.ru
25 июня состоится крестный ход от Барнаула до села Коробейниково. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сообщается, что участники пройдут от здания Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским, оттуда до улицы Аванесова, а затем до Змеиногорского тракта, далее по Змеиногорскому тракту до здания, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, 119д.
Предположительно, продлится крестный ход с 08:30 до 10:30.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.
09:48:47 23-06-2023
Пусть по тротуарам чешут, нефиг дороги занимать.
10:01:17 23-06-2023
На Змеиногорском это стадо всю правую полосу займёт. А ДПСники лениво семечки в машине будут щелкать. Автотрасса для автомобилей сделана, а не для для этих "пешеходов". Сколько проблем они создадут. Я раз попал под них. 1,5 часа еле плёлся по трассе.
10:11:32 23-06-2023
Гость (10:01:17 23-06-2023) На Змеиногорском это стадо всю правую полосу займёт. А ДПСни... Тоже дико бесит это стадо на дороге, попал раз как-то на Заринской трассе.
10:12:08 23-06-2023
Гость (10:01:17 23-06-2023) На Змеиногорском это стадо всю правую полосу займёт. А ДПСни... Пастух не вы ли? Немного найдется стран, где вот так один о другом скажет. Эх. российский народ....когда же мы научимся уважать друг друга?
11:11:58 23-06-2023
Гость (10:12:08 23-06-2023) Пастух не вы ли? Немного найдется стран, где вот так один о... Можно начать уважать других и ходить по тротуарам и обочинам
11:51:42 23-06-2023
Гость (10:01:17 23-06-2023) На Змеиногорском это стадо всю правую полосу займёт. А ДПСни... А тротуары для пешеходов сделаны. Однако, постоянно встречаются припаркованные на тротуарах авто.
10:06:46 23-06-2023
светское государство
10:24:16 23-06-2023
В том числе за вас безбожников молятся, а если ты знаешь, что дорога будет занята, а все едино едешь, значит ты лох....
10:34:11 23-06-2023
Гость (10:24:16 23-06-2023) В том числе за вас безбожников молятся, а если ты знаешь, чт... Нет бога кроме Аллаха
15:51:37 23-06-2023
Гость (10:34:11 23-06-2023) Нет бога кроме Аллаха ... И Магамед пророк его
10:37:54 23-06-2023
Гость (10:24:16 23-06-2023) В том числе за вас безбожников молятся, а если ты знаешь, чт... Ты дебил? Если мне туда по делам именно в это время надо ехать, ты мне вертолет предоставишь?
10:42:39 23-06-2023
Гость (10:37:54 23-06-2023) Ты дебил? Если мне туда по делам именно в это время надо еха... Значит ты лох....
11:03:00 23-06-2023
Гость (10:42:39 23-06-2023) Значит ты лох....... форменный идиот.
11:08:26 23-06-2023
Гость (11:03:00 23-06-2023) форменный идиот.... Самокритично )))))
11:14:50 23-06-2023
Гость (11:08:26 23-06-2023) Самокритично )))))... эт про тебя, если не понял
17:51:49 23-06-2023
Гость (10:24:16 23-06-2023) В том числе за вас безбожников молятся, а если ты знаешь, чт... Лох, это походу ты, а как же общественный транспорт, тоже пусть отдыхает в это день?
10:36:58 23-06-2023
Гость (10:24:16 23-06-2023) В том числе за вас безбожников молятся, а если ты знаешь, чт... Какое истинно христианское смирение и любовь к ближнему...
11:13:30 23-06-2023
Гость (10:12:08 23-06-2023) Пастух не вы ли? Немного найдется стран, где вот так один о... Первый шаг к тому, чтобы заслужить уважение - не создавать проблемы другим.
13:08:16 23-06-2023
Гость (11:13:30 23-06-2023) Первый шаг к тому, чтобы заслужить уважение - не создавать п... Ну-ну! Автомобилисты, которые сплошь и рядом ездят по тротуарам, паркуются на тех же тротуарах и газонах, во дворах, на детских площадках, загораживают проезды своими жоповозками, проезжают перекрестки на красный свет, устраивают гонки на Ленинском, не уступают дорогу "Скорой" и т.д. - проблем никому не создают. прям белые и пушистые все! Ангелы во плоти, а не автомобилисты! А богомольцы, которые раз в год на пару часов займут обочину - те, конечно, сволочи.
13:41:07 23-06-2023
Гость (13:08:16 23-06-2023) Ну-ну! Автомобилисты, которые сплошь и рядом ездят по тротуа... Если обочину, вопросов нет, но они же целую полосу занимают.
14:47:08 23-06-2023
Гость (13:41:07 23-06-2023) Если обочину, вопросов нет, но они же целую полосу занимают.... И правильно! Если по обочине пойдут, то какой-нибудь летящий "по делам" лихой автомобилист их тут же и раскатает в лепешку по той обочине.
20:19:42 23-06-2023
Гость (14:47:08 23-06-2023) И правильно! Если по обочине пойдут, то какой-нибудь летящи... На всё воля Божья
17:53:59 23-06-2023
Гость (13:08:16 23-06-2023) Ну-ну! Автомобилисты, которые сплошь и рядом ездят по тротуа... Ты наверное не понял, но тут как раз и пишут, что они занимают не обочину, а пол дороги. Объехать невозможно, это нормально?
18:37:58 23-06-2023
Гость (17:53:59 23-06-2023) Ты наверное не понял, но тут как раз и пишут, что они занима... Так тебя ж, ездуна, заранее предупредили, что в течение пары конкретных часов проехать будет нельзя - так чего ты прешься-то? Специально, чтобы повозмущаться? Что за необходимость у тебя в ВОСКРЕСЕНЬЕ, с ПОЛОВИНЫ ДЕВЯТОГО ДО ПОЛОВИНЫ ОДИННАДЦАТОГО УТРА ехать именно по этой дороге? Куда ты так торопишься - на пожар, к умирающему больному? Так ведь нет же - в лучшем случае на дачу волокешь свой зад, шашлыки жарить. А тут надо же, какие-то богомольцы мешают его величеству проехать, когда он желает! Встань пораньше, да и езжай спокойно. Или уж пережди чуток, никуда не денутся твои шашлыки.
11:23:40 23-06-2023
Стадо оно и есть стадо. Ещё детей малолетних по жаре тащат.
11:40:42 23-06-2023
Кто просил что бы ОНИ за нас молились? И что если нет хода слова до бога не дойдут?
12:31:50 23-06-2023
Гость (11:23:40 23-06-2023) Стадо оно и есть стадо. Ещё детей малолетних по жаре тащат. ... Ну если правда с детьми по жаре в нечеловеческих условиях, без проточной воды и санузла, нужно таких лишать родительских прав, детей в детдома. У нас хорошие детдома, людьми вырастут.
12:45:46 23-06-2023
Гость (12:31:50 23-06-2023) Ну если правда с детьми по жаре в нечеловеческих условиях, б... Своих туда сдай, раз для тебя детдома хорошие.
13:36:50 23-06-2023
Гость (13:08:16 23-06-2023) Ну-ну! Автомобилисты, которые сплошь и рядом ездят по тротуа... То есть логика такая - ежели они нарушают, то и мне один разок можно, ни от кого не убудет?) Ежели все вокруг воруют, то и мне можно, не мы такие, жизнь такая, да ведь?
16:17:01 23-06-2023
Гость (13:36:50 23-06-2023) То есть логика такая - ежели они нарушают, то и мне один раз... А что, собственно, нарушают крестоходцы? Это вполне официальное общественное мероприятие, власти его разрешают, власти же и согласовывают маршрут и даже дают сопровождение, как раз чтобы какой-нибудь дикий автомобилист не пер на людей дуром, потому что они, типа, нарушают его права. Тем более, дороги у нас перекрывают не только ради крестного хода - у нас Ленинский регулярно перекрывают на полдня то ради спортивного кросса (в мае), то ради парада на 9 мая, то на день города, площадь Свободы регулярно перекрывают ради развода каких-то там расчетов... И что-то никто не жужжит! Может, дело в том, что некоторым в принципе не нравится религия и верующие? А вовсе не в кратковременных неудобствах, о времени которых, к тому же, предупреждают заранее, чтобы все желающие могли проехать без проблем?
20:21:39 23-06-2023
Гость (16:17:01 23-06-2023) А что, собственно, нарушают крестоходцы? Это вполне официал... а если будет шествие мракоборцев, ты жужжать не будешь, ягнёнок?
15:02:41 23-06-2023
Гость (13:08:16 23-06-2023) Ну-ну! Автомобилисты, которые сплошь и рядом ездят по тротуа... Мы несколько раз в году большой компанией (бывает и больше 50-ти) ездим на велосипедах и довольно далеко. Но при этом соблюдаем ПДД и движение на дорогах не перекрываем.
16:20:16 23-06-2023
Гость (15:02:41 23-06-2023) Мы несколько раз в году большой компанией (бывает и больше 5... А, так это вы толпами по аллее на Ленинском носитесь? Там уж и ходить страшно - того гляди, попадешь под колеса очередного велосипедиста, внезапно и совершенно бесшумно вынырнувшего из-за спины. Теперь еще самокатчики к вам прибавились, такие же долбанутые.
21:44:05 23-06-2023
Гость (16:20:16 23-06-2023) А, так это вы толпами по аллее на Ленинском носитесь? Там у... Гражданин, вы смысл написанного в состоянии понимать? "Довольно далеко" это сотни километров. А за ""долбанутого" можно в рыло получить (и напоминаю, нас много).