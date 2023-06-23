Барнаульских водителей предупредили о предстоящем крестном ходе

Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах

23 июня 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

25 июня состоится крестный ход от Барнаула до села Коробейниково. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что участники пройдут от здания Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137, по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским, оттуда до улицы Аванесова, а затем до Змеиногорского тракта, далее по Змеиногорскому тракту до здания, расположенного по адресу: Змеиногорский тракт, 119д.

Предположительно, продлится крестный ход с 08:30 до 10:30.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.