Барнаульским рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах
На воде необходимо обязательно соблюдать правила безопасного отдыха
18 августа 2024, 21:59, ИА Амител
В Барнауле 18 августа прошел очередной профилактический рейд на водоемах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
В рейде принимали участие сотрудники управления по делам ГОЧС Барнаула. Специалисты проверили Правобережный тракт и остров Помазкин, а также дамбы прудов № 1 и № 2 в селе Власиха. В Ленинском районе на водоеме Коралл выставляли спасательный пост.
В управлении по делам ГОЧС Барнаула напомнили, что на воде необходимо обязательно соблюдать правила безопасного отдыха. При возникновении происшествия следует обращаться в единую службу спасения по телефону (112), в поисково-спасательное подразделения на акваториях (24-54-30), ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (26-90-97) и ЕДДС по Барнаулу (29-91-88).
00:11:22 19-08-2024
Очередная показуха и очковтирательство.
10:11:46 19-08-2024
Гость (00:11:22 19-08-2024) Очередная показуха и очковтирательство....
Даже вот это фото. Где тут рыбаки? Скуф с айкосом или жируха?
12:26:25 19-08-2024
Гость (10:11:46 19-08-2024) Даже вот это фото. Где тут рыбаки? Скуф с айкосом или жи...
Жирухи мсят минусами!