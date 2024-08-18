Барнаульским рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах

На воде необходимо обязательно соблюдать правила безопасного отдыха

18 августа 2024, 21:59, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле 18 августа прошел очередной профилактический рейд на водоемах. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

В рейде принимали участие сотрудники управления по делам ГОЧС Барнаула. Специалисты проверили Правобережный тракт и остров Помазкин, а также дамбы прудов № 1 и № 2 в селе Власиха. В Ленинском районе на водоеме Коралл выставляли спасательный пост.

В управлении по делам ГОЧС Барнаула напомнили, что на воде необходимо обязательно соблюдать правила безопасного отдыха. При возникновении происшествия следует обращаться в единую службу спасения по телефону (112), в поисково-спасательное подразделения на акваториях (24-54-30), ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю (26-90-97) и ЕДДС по Барнаулу (29-91-88).