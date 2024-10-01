Барнаульский автоцентр "Альбион-Моторс" приглашает сотрудников
Рассказываем, какие вакансии открыты в автоцентре
01 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZaqd
В Барнауле, где автомобили давно стали не просто средством передвижения, а способом выражения себя, есть место, где каждый день – это новые вызовы и возможности. Это место – "Альбион-Моторс". Это не просто автосалон. Это – семья, объединенная страстью к автомобилям и стремлением к совершенству. Покупатели знают: приходя в автосалон, они попадают в мир, где мечты об идеальной машине становятся реальностью.
В связи с расширением компания ищет талантливых и амбициозных людей, готовых присоединиться к команде.
Кто нужен?
В автоцентр "Альбион-Моторс" требуются:
- Менеджер отдела продаж – если вы умеете находить общий язык с людьми и знаете, как превратить интерес в покупку, то эта работа для вас.
- Автомойщик – ваша задача не просто мыть машины, а создавать блеск и сияние, которые радуют клиентов.
- Автомеханик – вы настоящий мастер, обладающий знаниями, как заставить любой двигатель работать как часы.
- Администратор дилерского центра – вы лицо компании, первый человек, которого видят клиенты. Ваша улыбка и профессионализм создают атмосферу доверия и комфорта.
Почему стоит выбрать автоцентр "Альбион-Моторс"?
Потому что в автоцентре каждый день – это возможность учиться, расти и достигать новых вершин. Там ценят каждого сотрудника и создают условия для комфортной и продуктивной работы. Там вы найдете не только работу, но и друзей, поддержку и вдохновение.
Присоединяйтесь к "Альбион-Моторс" и станьте частью команды, которая меняет мир автомобилей к лучшему.
ООО "Альбион-Моторс"
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел.: +7 (3852) 68-00-68
11:59:08 01-10-2024
На фото крайний справа сотрудник лицо компании :-D
22:28:10 01-10-2024
Что-то не видно, на фото, ребят из сервиса. Наверное они не часть команды.