Барнаульский автоцентр "Альбион-Моторс" приглашает сотрудников

Рассказываем, какие вакансии открыты в автоцентре

01 октября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZaqd

Здание автоцентра / Фото: "Альбион-Моторс"

В Барнауле, где автомобили давно стали не просто средством передвижения, а способом выражения себя, есть место, где каждый день – это новые вызовы и возможности. Это место – "Альбион-Моторс". Это не просто автосалон. Это – семья, объединенная страстью к автомобилям и стремлением к совершенству. Покупатели знают: приходя в автосалон, они попадают в мир, где мечты об идеальной машине становятся реальностью.

В связи с расширением компания ищет талантливых и амбициозных людей, готовых присоединиться к команде.

Кто нужен?

В автоцентр "Альбион-Моторс" требуются:

Менеджер отдела продаж – если вы умеете находить общий язык с людьми и знаете, как превратить интерес в покупку, то эта работа для вас. Автомойщик – ваша задача не просто мыть машины, а создавать блеск и сияние, которые радуют клиентов. Автомеханик – вы настоящий мастер, обладающий знаниями, как заставить любой двигатель работать как часы. Администратор дилерского центра – вы лицо компании, первый человек, которого видят клиенты. Ваша улыбка и профессионализм создают атмосферу доверия и комфорта.

Почему стоит выбрать автоцентр "Альбион-Моторс"?

Потому что в автоцентре каждый день – это возможность учиться, расти и достигать новых вершин. Там ценят каждого сотрудника и создают условия для комфортной и продуктивной работы. Там вы найдете не только работу, но и друзей, поддержку и вдохновение.

Коллектив и интерьер автоцентра / Фото: "Альбион-Моторс"

Присоединяйтесь к "Альбион-Моторс" и станьте частью команды, которая меняет мир автомобилей к лучшему.

ООО "Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68

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