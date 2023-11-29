НОВОСТИБизнес

Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"

Предприниматель пока не решил, как будет использовать помещение

29 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Магазин "Холидей" / Фото: "Яндекс.Карты"
Магазин "Холидей" / Фото: "Яндекс.Карты"

Барнаульский бизнесмен Владимир Заяц купил в Новосибирске четвертый этаж здания на Бердском шоссе, ранее принадлежавшее обанкротившейся компании "Холидей", пишет NGS.ru.

"Цена составила 11 777 777 рублей. Площадь помещения – 835 квадратных метров", – отмечает издание.

Бизнесмен, зарегистрированный в Барнауле, продает обои, напольные покрытия, чистящие средства и прочие непродовольственные товары. Ранее ему принадлежали компании "Гранит+" и "Драйв".

Предприниматель рассказал изданию, что пока не решил, как будет использовать купленное помещение.

Барнаул Новосибирская область бизнес Бизнес Барнаула

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:03:01 29-11-2023

Афигенская новость - прям всем нам так нужная, спасиб.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:12:51 29-11-2023

Гость (14:03:01 29-11-2023) Афигенская новость - прям всем нам так нужная, спасиб.... нужная тому, кто купил, вы завидуете, а ему радостно на душе

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:44 29-11-2023

Просто чел вложился в недвижимость. Когда есть лишние деньги, то можно и четвертый этаж купить. А когда их нет, то думаешь, взять булку хлеба или пачку гречки.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:24 29-11-2023

Отобрать и нациализировать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:48 29-11-2023

Гость (16:02:24 29-11-2023) Отобрать и нациализировать.... Отобрать и... что сделать???)))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:04 29-11-2023

Гость (16:06:48 29-11-2023) Отобрать и... что сделать???)))... отобрать, продать, а деньги поделить между нами, чтобы нас жлоба не грызла

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:05 29-11-2023

новость- бомба!!! мы восхищены и счастливы!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:05 29-11-2023

Отличная новость и цена как квартира . молодец урвал.дорога бизнесу

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров