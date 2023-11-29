Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"

Предприниматель пока не решил, как будет использовать помещение

29 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Магазин "Холидей" / Фото: "Яндекс.Карты"

Барнаульский бизнесмен Владимир Заяц купил в Новосибирске четвертый этаж здания на Бердском шоссе, ранее принадлежавшее обанкротившейся компании "Холидей", пишет NGS.ru.

"Цена составила 11 777 777 рублей. Площадь помещения – 835 квадратных метров", – отмечает издание.

Бизнесмен, зарегистрированный в Барнауле, продает обои, напольные покрытия, чистящие средства и прочие непродовольственные товары. Ранее ему принадлежали компании "Гранит+" и "Драйв".

Предприниматель рассказал изданию, что пока не решил, как будет использовать купленное помещение.