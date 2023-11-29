Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"
Предприниматель пока не решил, как будет использовать помещение
29 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Магазин "Холидей" / Фото: "Яндекс.Карты"
Барнаульский бизнесмен Владимир Заяц купил в Новосибирске четвертый этаж здания на Бердском шоссе, ранее принадлежавшее обанкротившейся компании "Холидей", пишет NGS.ru.
"Цена составила 11 777 777 рублей. Площадь помещения – 835 квадратных метров", – отмечает издание.
Бизнесмен, зарегистрированный в Барнауле, продает обои, напольные покрытия, чистящие средства и прочие непродовольственные товары. Ранее ему принадлежали компании "Гранит+" и "Драйв".
Предприниматель рассказал изданию, что пока не решил, как будет использовать купленное помещение.
14:03:01 29-11-2023
Афигенская новость - прям всем нам так нужная, спасиб.
17:12:51 29-11-2023
Гость (14:03:01 29-11-2023) Афигенская новость - прям всем нам так нужная, спасиб.... нужная тому, кто купил, вы завидуете, а ему радостно на душе
14:20:44 29-11-2023
Просто чел вложился в недвижимость. Когда есть лишние деньги, то можно и четвертый этаж купить. А когда их нет, то думаешь, взять булку хлеба или пачку гречки.
16:02:24 29-11-2023
Отобрать и нациализировать.
16:06:48 29-11-2023
Гость (16:02:24 29-11-2023) Отобрать и нациализировать.... Отобрать и... что сделать???)))
17:10:04 29-11-2023
Гость (16:06:48 29-11-2023) Отобрать и... что сделать???)))... отобрать, продать, а деньги поделить между нами, чтобы нас жлоба не грызла
17:08:05 29-11-2023
новость- бомба!!! мы восхищены и счастливы!!!
17:17:05 29-11-2023
Отличная новость и цена как квартира . молодец урвал.дорога бизнесу