Барнаульский центр ФПС опубликовал годовой отчет о работе и использовании госимущества

Документ о деятельности за 2024 год доступен для ознакомления

27 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Отчет. Документы / Фото: freepik.com

Барнаульский учебный центр Федеральной противопожарной службы (ФПС) опубликовал ежегодный отчет о деятельности и использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2024 год. Документ доступен для ознакомления по ссылке.

Центр ФПС в Барнауле занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов, работающих в сфере обеспечения пожарной службы. Там обучают лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также сотрудников и работников МЧС России.

Опубликование отчета – обязательное требование законодательства. Его регламентируют:

Федеральный закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (пункт 10 статьи 2);

постановление правительства РФ от 18 октября 2007 г. № 684 (пункт 4);

приказ МЧС России от 31 июля 2023 г. № 790 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет МЧС России, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества".

Публикация отчета обеспечивает прозрачность деятельности центра и позволяет общественности ознакомиться с результатами его работы, а также оценить эффективность использования государственного имущества.

Фото: freepik.com