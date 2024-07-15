Барнаульский депутат возглавил комитет в палате молодых законодателей при Совфеде

Правительство Алтайского края направило Ивана Гладких в Палату в декабре 2022 года

15 июля 2024, 15:40, ИА Амител

Иван Гладких / Фото: Совет Федерации

Руководителя регионального исполкома "Единой России" и депутата Барнаульской городской Думы Ивана Гладких назначили исполняющим обязанности председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению палаты молодых законодателей при Совете Федерации. До этого он был заместителем председателя комитета, который возглавляла депутат Заксобрания Кемеровской области Дарья Репина.

На новую должность депутата назначили на заседании палаты 12 июля в Москве.

"Продолжим начатое, займемся реализацией новых проектов и будем двигаться только вперед. Уверен, что знания, которые я получаю в палате молодых законодателей, будут полезны в моей депутатской деятельности. А опыт работы в Барнаульской городской Думе позволит более продуктивно выполнять задачи, стоящие перед нашим комитетом", ­– сказал Иван Гладких.

В мае Иван Гладких стал одним из организаторов заседания комитета на тему подготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. В обсуждении приняли участие представители Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Федерального агентства по делам молодежи, Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края, члены комитета из разных регионов страны.

Иван Гладких уточнил, что будет занимать свою должность с приставкой и.о. до сентября.

Назначение Ивана Гладких / Фото: Совет Федерации

В руководстве палаты молодых законодателей также произошли изменения: Лев Закиров, депутат Московской областной Думы, занял пост исполняющего обязанности председателя. Сменились и заместители председателя.

В декабре 2022 года Иван Гладких вошел в состав палаты молодых законодателей по решению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Палата молодых законодателей объединяет депутатов регионального и муниципального уровней. Ивана Гладких туда направило правительство Алтайского края.



Палата молодых законодателей была создана в 2012 году по инициативе Валентины Матвиенко. Это площадка, где молодые парламентарии могут реализовать региональные инициативы на федеральном уровне, участвовать в подготовке рекомендаций и предложений по защите прав, свобод и интересов граждан, а также в разработке и анализе законопроектов. В палате молодых законодателей 168 человек, среди которых есть представители новых регионов России.