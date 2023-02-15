Барнаульский девелопер получил крупный кредит на строительство ЖК в центре города

Как банки помогают девелоперам строить комплексно

15 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Ирина Бубенко и Ксения Белоусова / Фото: Альфа-Банк

Строительные компании Барнаула всё чаще отказываются от точечных проектов и возводят комплексы по три и более домов. Этот подход повышает комфортность проживания в ЖК и делает его привлекательным для покупателей. При этом застройщики стремятся возводить все дома одновременно, а не растягивать стройку на долгие годы. Это стало возможным благодаря проектному финансированию и банкам, кредитующим стройки. Ещё одна площадка, которая будет освоена комплексно в Барнауле, это ЖК "Современник" от ГК "Алгоритм". Партнёром компании при реализации проекта выступил Альфа-Банк.

Масштабный проект

До введения проектного финансирования строительные компании Барнаула редко решались на одновременное строительство сразу нескольких домов. Ведь ЖК возводили исключительно на средства дольщиков: если продажи останавливались, вставала и стройка. Проектное финансирование не только защитило покупателей новостроек (все деньги граждан хранятся на эскроу-счетах, застройщик получает их только после сдачи дома), но и позволило девелоперам одновременно возводить сразу несколько домов.

По такому принципу работает и компания "Алгоритм", которая реализует новый проект в центре Барнаула – ЖК "Современник" (ул. Чернышевского, 189). На прошлой неделе директор ГК "Алгоритм" Ксения Белоусова и региональный управляющий алтайского Альфа-Банка Ирина Бубенко заключили кредитное соглашение о проектном финансировании на сумму 2,3 млрд рублей, которые и будут направлены на строительство нового ЖК.

"Для реализации застройщиком любого строительного проекта в современных условиях нужен финансовый партнёр. Мы рады осуществить реализацию нашего нового проекта с надёжным партнёром – Альфа-Банком, отличающимся современным и технологичным взглядом на многие процессы. Это позволит предложить нашим клиентам индивидуальный подход к обслуживанию. Подобный формат сотрудничества носит позитивный характер для всего сектора недвижимости. Для нас, как застройщика, это гарантия полноценного финансирования проекта, а для наших дольщиков – это дополнительная защита их интересов. Именно поэтому для реализации нашего проекта мы выбрали надёжного партнёра в лице Альфа-Банка", – прокомментировала Ксения Белоусова.

Ксения Белоусова / Фото: Альфа-Банк

Кстати, для Альфа-Банка подписанное соглашение также стало знаковым: банк выступает одним из крупнейших участников рынка проектного финансирования в стране, но в Алтайском крае это первая сделка с застройщиком.

"Для нас этот проект знаменателен, и мы рады, что ГК "Алгоритм" стала нашим первым партнёром в проектном финансировании. Экспертиза банка позволяет гибко подходить к застройщикам и находить индивидуальные решения", – отметила Ирина Бубенко.

Ирина Бубенко / Фото: Альфа-Банк

Современный квартал

ЖК "Современник" на ул. Чернышевского – это четыре разноэтажных дома. Два из них построят из кирпича, ещё два – по современной технологии монолит/кирпич. В каждом корпусе на первых этажах предусмотрены помещения для консьержа, кладовые, продуманные планировки квартир с максимально полезной организацией пространства.

Корпуса ЖК объединены общим двором, где располагаются детские, физкультурные и игровые площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором предусмотрен вместительный паркинг. На первых этажах кирпичных домов появятся торгово-офисные помещения для коммерческих сервисов. После сдачи ЖК здесь заработают магазины, кафе, аптеки, студии красоты и другие объекты.

Среди других преимуществ комплекса: продуманные планировки квартир с максимально полезной организацией пространства, вместительный подземный паркинг, индивидуальные кладовые, современные детские и спортивные площадки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

АО "Альфа-Банк"

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