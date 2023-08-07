На участке планируют построить магазин, но в будущем рядом могут "вырасти" и высотные дома

07 августа 2023, 08:51, ИА Амител



















Проект магазина на ул. Короленко, 110 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

Одноэтажное здание магазина планируют построить в центре Барнаула, недалеко от ТОЦ Plaza. Проект торгового объекта презентовали на градсовете. Заказчиком проекта выступает компания "Главалтайстрой", которая входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных. Девелопер приобрел участок с торгов осенью 2022 года. Сейчас застройщик намерен выкупить соседние двухэтажные дома и расширить территорию для работ.

В окружении истории

Площадка, где возведут магазин, состоит из двух участков: на одной построят здание, на втором разместят парковки. В окружении находятся административные объекты, частный сектор и старый фонд. Так, рядом расположены деревянные двухэтажные дома, построенные в начале прошлого века – в 1909 и 1917 годах.

Эскизы магазина выполняла компания "Барнаулгражданпроект". По словам докладчика Константина Большакова, площадь будущего здания – 220 квадратных метров. Внутри предусмотрен торговый зал и помещения для персонала. Здание спроектировано из металлокаркаса, наружные стены – сэндвич-панели с утеплением.

"Здание выполнено на прямых линиях, в сдержанной гамме, с применением двух оттенков: графитового и текстуры "под дерево". Разработана ночная подсветка", – сообщил докладчик.

Проект магазина на ул. Короленко, 110 / Фото: "Барнаулгражданпроект"

На территории предусмотрено озеленение и благоустройство: посев газона, высадка кустарников, установка урн, размещение светильников. На участке отведено место для контейнеров ТБО и пяти машино-мест.

Вписать в контекст

Архитектура здания вызвала у комиссии много вопросов. Некоторые эксперты обратили внимание, что рядом расположены двухэтажные строения, поэтому было бы логичнее возвести более высокий магазин. Однако докладчик ответил, что таково было задание от заказчика.

Экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко раскритиковал выбранные темные цвета. По его мнению, более подходящие – светлые оттенки, которые будут в тон окружающей застройке.

"Эти два участка находятся в старом центре, в исторической части города, справа и слева видим двухэтажные деревянные особняки. На мой взгляд, проектное предложение выполнено в крупномасштабном ключе, фасады следует "раздробить", сделать более мелкое членение, чтобы здание мягче вписалось в конкретный исторический контекст. Фасады нужно сделать более светлыми", – сказал он.

Нужны перспективы

Руководитель архитектурной мастерской Владимир Золотов поинтересовался, почему авторы разместили магазин торцом на красную линию. По его мнению, объект необходимо развернуть левой стороной.

Докладчик объяснил, что объект размещается на участке именно так по заданию девелопера.

"Вся территория – слева, справа и позади здания – выкуплена и в дальнейшем планируется застройка. Выбрано такое решение. В будущем это здание может быть использовано под другие нужды", – сказал он.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров отметил, что в таком случае нужно было показать предполагаемое развитие территории.

"Если сегодня цель здания такова, а завтра вы ее видите иначе, может быть, стоило показать эскизные решения концепции? Сейчас странное расположение", – отметил он.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района Ольга Лубенец заметила, что рядом с площадкой расположен двухэтажный дом (ул. Короленко, 112 / переулок Радищева, 28, – прим. ред.), жильцы которого несколько десятилетий жалуются на аварийное состояние здания.

"Это будет учтено при проведении земельных работ? Там подвижные грунты", – спросила она.

Присутствовавший на заседании представитель заказчика пояснил, что сейчас инвестор завершает переговоры с жильцами этого и еще одного дома о приобретении объектов.

"Два ближайших объекта находятся в аварийном состоянии, решается вопрос их приобретения, после будут снесены. Они не являются объектами культурного наследия", – сказал он.

Несмотря на это, комиссия не приняла проект: авторам рекомендовали представить концепцию развития всей территории, а также предложить более светлые фасады.