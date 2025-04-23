Барнаульский фотограф рассказал amic.ru, как объездил полмира в поисках редких кадров

В Пакистане Евгению Борисову удалось сфотографировать снежных барсов, в Боливии – ламу с малышом, а в самых холодных регионах Земли – королевских пингвинов

23 апреля 2025, 13:50, ИА Амител

Барнаульский фотограф дикой природы Евгений Борисов, побывавший в 70 странах, расскажет в "Переговорке" на amic.ru о своих путешествиях по всему свету в поисках ярких и редких кадров. Смотрите интервью на сайте в четверг, 24 апреля.

Борисов поделился интересными историями из жизни. Например, как в Пакистане ему чудом удалось сфотографировать снежных барсов, правда, для этого пришлось воспользоваться квадрокоптером.

"Спасибо команде ИА "Амител" за доверие и теплый прием! Это 30 минут разговора о том, чем живу и во что верю. Не обещаю сенсаций – просто искренний диалог", – отметил Евгений Борисов в своем Telegram-канале.

Фотографии животных-мам и их детей в дикой природе / Фото: Евгений Борисов / t.me/borisov_altay

Напомним, 1 июня, ко Дню защиты детей, Борисов проведет фотовыставку на барнаульском Арбате (пешеходная часть улицы Мало-Тобольской) в честь самых заботливых мам дикой природы и их детенышей. Сейчас он занимается отбором фотографий, которые были сделаны за последние восемь лет.

Также он объявил месячник постов в своем канале на тему "Мать и дитя: дикий животный мир". Фотограф будет делиться историями и интересными фактами о животных-матерях, а также снимками, видео и впечатлениями из путешествий. Первый пост он посвятил "самым терпеливым мамам" – орангутанам.

А накануне Евгений Борисов опубликовал трогательные фотографии мамы-ламы и ее малыша в горах Боливии.

"Во время одного из моих первых путешествий по Боливии в 2013 году случилось невероятное: я стал свидетелем родов дикой ламы и первых минут жизни ее малыша. Это четыре часа, наполненные трепетом, волнением и восторгом. Мама-лама, несмотря на усталость, сразу начала вылизывать кроху, а он, шатаясь, встал на ножки уже через час. На фото – их первая совместная минутка покоя на фоне величественных Анд", – рассказал фотограф.

Кстати, Евгений Борисов уже второй раз стал гостем "Переговорки" на amic.ru. Ранее он рассказал, как и где прячутся фотографы во время съемок диких животных.