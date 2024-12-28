Барнаульский хоккеист внес весомый вклад в победу своей команды в матче НХЛ

В итоге "Жакеты" праздновали уверенную победу со счетом 6:2

28 декабря 2024, 14:23, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Барнаульский хоккеист внес весомый вклад в победу своей команды в матче чемпионата НХЛ. Сегодня утром по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол и сделал две результативные передачи в домашней игре турнира против "Бостон Брюинз".

В итоге "Жакеты" праздновали уверенную победу со счетом 6:2. Для Марченко матч против "Бостона" стал седьмым подряд с результативными очками. Теперь в 36 играх чемпионата НХЛ у россиянина 40 очков по системе "гол плюс пас" (14+26). Он является лучшим бомбардиром "Коламбуса" в этом сезоне.

Марченко родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской хоккейной школе имени Алексея Черепанова. Затем Марченко играл в МХЛ за "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска и СКА (Санкт-Петербург). С 2022 года он играет за океаном в "Коламбусе".