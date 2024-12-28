Барнаульский хоккеист внес весомый вклад в победу своей команды в матче НХЛ
В итоге "Жакеты" праздновали уверенную победу со счетом 6:2
28 декабря 2024, 14:23, ИА Амител
Барнаульский хоккеист внес весомый вклад в победу своей команды в матче чемпионата НХЛ. Сегодня утром по алтайскому времени нападающий клуба "Коламбус Блю Джекетс" Кирилл Марченко забил гол и сделал две результативные передачи в домашней игре турнира против "Бостон Брюинз".
В итоге "Жакеты" праздновали уверенную победу со счетом 6:2. Для Марченко матч против "Бостона" стал седьмым подряд с результативными очками. Теперь в 36 играх чемпионата НХЛ у россиянина 40 очков по системе "гол плюс пас" (14+26). Он является лучшим бомбардиром "Коламбуса" в этом сезоне.
Марченко родился 21 июля 2000 года в Барнауле. Начал заниматься хоккеем в барнаульской хоккейной школе имени Алексея Черепанова. Затем Марченко играл в МХЛ за "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска и СКА (Санкт-Петербург). С 2022 года он играет за океаном в "Коламбусе".
14:37:23 28-12-2024
Шизофрения - США и Канада - враг.
22:43:19 28-12-2024
Гость (14:37:23 28-12-2024) Шизофрения - США и Канада - враг....
Чей враг? Мне вот они ничего плохого не сдалали в отличие
12:58:34 30-12-2024
Гость из будущего (22:43:19 28-12-2024) Чей враг? Мне вот они ничего плохого не сдалали в отличи... Вы просто не поняли кто и что Вам сделал
14:40:19 29-12-2024
Гость (14:37:23 28-12-2024) Шизофрения - США и Канада - враг.... зачем тогда дети наших властителей там жили и живут?
15:52:12 28-12-2024
... Ключевое слово- начал заниматься
16:11:13 28-12-2024
Сергей (15:52:12 28-12-2024) ... Ключевое слово- начал заниматься ... Ключевое слово в барнаульской. То есть и здесь можно начать. А вот в Барселоне лучше футболом начать заниматься, с хоккеем может не получится
11:47:36 29-12-2024
Умница! Удачи и побед!!! We will, we will rock you