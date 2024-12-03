Барнаульский хор стал одним из победителей всероссийского фестиваля

Организаторы отметили красоту тембров участниц хора, интересное звучание и "спетость"

03 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Хор "Хорошо!" / Фото: предоставлено amic.ru

Барнаульский любительский хор "Хорошо!" стал одним из победителей Всероссийского хорового фестиваля имени профессора Виталия Сотникова, прошедшего с 26 ноября по 1 декабря в Томске. Форум объединил более 30 коллективов из Кемерова, Новосибирска, Барнаула, Томска, Ульяновска, Белгорода и других городов России.

Хор стал лауреатом первой степени в номинации "Однородные хоры". Организаторы отметили красоту тембров участниц, интересное звучание и "спетость" коллектива. А состоящий из хористок ансамбль "По Любви" занял второе место в номинации "Вокальный ансамбль", конкурируя с профессиональными вокалистами.

"Мы были в одной номинации с профессионалами, так что для нас это второе место как самое первое", – отмечается на странице хора во "ВКонтакте".

В жюри конкурсных прослушиваний фестиваля – признанные эксперты в области хорового искусства. Это заведующий кафедрой дирижирования Новосибирской государственной консерватории, заслуженный артист РФ Александр Париман, художественный руководитель камерного хора "Певчие", профессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения факультета культуры и искусства Омского государственного университета Лариса Сабитова, преподаватель предметно-цикловой комиссии специальности "Хоровое дирижирование", художественный руководитель хора и вокальных ансамблей Томского музыкального колледжа Елена Царева.

Любительский хор "Хорошо! Самый душевный хор" создан в 2021 году музыкантом Асей Масловой. В состав вошли более 20 девушек – в основном без вокального опыта. За три года коллектив выработал свою манеру и собрал репертуар с собственными аранжировками. В 2023 году в составе хора выделился ансамбль "По Любви", сосредоточившийся на исполнении а капелла.

Хор исполняет классические и эстрадные произведения, особый упор делая на выразительность и эмоциональность звучания. В активе хора – выступления на различных городских мероприятиях, победа в проекте по песням Александры Пахмутовой, выступление на фестивале "Голоса Весны" (г. Новосибирск), квартирники и два клипа, снятые собственными силами.