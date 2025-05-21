Барнаульский клуб "Опера" переедет в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре
Другое помещение пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник
21 мая 2025, 12:00, ИА Амител
"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ночной клуб "Опера", который работал в здании № 36 по проспекту Красноармейскому, переедет в ТЦ "Воскресенье" на улице Мало-Олонской и займет второй этаж торгового центра, сообщает "Толк".
"Техническое открытие планируется на август. Летом команда займется ремонтом, обновлением бренда и подготовкой нового меню", – отмечает издание.
"Опера" занимала большую часть здания на пр. Красноармейском, где ранее работали клубы "Колизей" и "Арена", и мог принять до 1,3 тыс. гостей.
Как уточняется, другое помещение клубу пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник.
17:26:32 21-05-2025
ну и кто этот новый собственник, что он там откроет, или наоборот закроет?
чё за секрет-то?!
18:50:48 21-05-2025
Гость (17:26:32 21-05-2025) ну и кто этот новый собственник, что он там откроет, или нао... Почему вам должны доложить в срочном порядке?
19:39:26 21-05-2025
колизей сносить будут, на его месте построят многоэтажку.
место перспективное, раскупят за дорого.
скверик под парковки отойдет.
ц ентре хороших мест мало осталось, где можно построит знаковые объекты и продать за дорого
07:15:09 22-05-2025
Перенести этот Козлятник далеко за город!