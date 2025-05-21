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Барнаульский клуб "Опера" переедет в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре

Другое помещение пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник

21 мая 2025, 12:00, ИА Амител

"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ночной клуб "Опера", который работал в здании № 36 по проспекту Красноармейскому, переедет в ТЦ "Воскресенье" на улице Мало-Олонской и займет второй этаж торгового центра, сообщает "Толк".

"Техническое открытие планируется на август. Летом команда займется ремонтом, обновлением бренда и подготовкой нового меню", – отмечает издание.

"Опера" занимала большую часть здания на пр. Красноармейском, где ранее работали клубы "Колизей" и "Арена", и мог принять до 1,3 тыс. гостей.

Как уточняется, другое помещение клубу пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник.

Здание на улице Мало-Тобольской, 28 / Фото: avito.ru

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Комментарии 4

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Гость

17:26:32 21-05-2025

ну и кто этот новый собственник, что он там откроет, или наоборот закроет?
чё за секрет-то?!

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Гость

18:50:48 21-05-2025

Гость (17:26:32 21-05-2025) ну и кто этот новый собственник, что он там откроет, или нао... Почему вам должны доложить в срочном порядке?

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Гость

19:39:26 21-05-2025

колизей сносить будут, на его месте построят многоэтажку.
место перспективное, раскупят за дорого.
скверик под парковки отойдет.
ц ентре хороших мест мало осталось, где можно построит знаковые объекты и продать за дорого

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Гость

07:15:09 22-05-2025

Перенести этот Козлятник далеко за город!

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