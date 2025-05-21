Барнаульский клуб "Опера" переедет в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре

Другое помещение пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник

21 мая 2025, 12:00, ИА Амител

"Опера" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ночной клуб "Опера", который работал в здании № 36 по проспекту Красноармейскому, переедет в ТЦ "Воскресенье" на улице Мало-Олонской и займет второй этаж торгового центра, сообщает "Толк".

"Техническое открытие планируется на август. Летом команда займется ремонтом, обновлением бренда и подготовкой нового меню", – отмечает издание.

"Опера" занимала большую часть здания на пр. Красноармейском, где ранее работали клубы "Колизей" и "Арена", и мог принять до 1,3 тыс. гостей.

Как уточняется, другое помещение клубу пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник.