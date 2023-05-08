Основное время игры не выявило сильнейшего и завершилось ничейным исходом – 3:3

08 мая 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" открыл новый сезон поражением в Москве. Стартовый матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против столичного "Востока" состоялся сегодня.

Основное время игры не выявило сильнейшего и завершилось ничейным исходом – 3:3. Причём по ходу встречи барнаульские девушки сначала повели 1:0 после гола Юлии Скутель. Однако затем москвички забили в ворота "Коммунальщика" три мяча подряд.

И всё же алтайская команда сумела выравнять положение. Отличились новички "Коммунальщика" Диана Бушенкова и Антонина Карыпова. 3:3 – ничья в основное время и соперницам пришлось выявлять победителя в серии буллитов. Здесь точнее стали москвички, которые в итоге праздновали победу 3:0. Завтра, 9 мая, "Восток" и "Коммунальщик" проведут повторный матч в Москве.