Барнаульский "Коммунальщик" открыл новый сезон поражением в Москве
Основное время игры не выявило сильнейшего и завершилось ничейным исходом – 3:3
08 мая 2023, 21:32, ИА Амител
Барнаульский "Коммунальщик" открыл новый сезон поражением в Москве. Стартовый матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против столичного "Востока" состоялся сегодня.
Основное время игры не выявило сильнейшего и завершилось ничейным исходом – 3:3. Причём по ходу встречи барнаульские девушки сначала повели 1:0 после гола Юлии Скутель. Однако затем москвички забили в ворота "Коммунальщика" три мяча подряд.
И всё же алтайская команда сумела выравнять положение. Отличились новички "Коммунальщика" Диана Бушенкова и Антонина Карыпова. 3:3 – ничья в основное время и соперницам пришлось выявлять победителя в серии буллитов. Здесь точнее стали москвички, которые в итоге праздновали победу 3:0. Завтра, 9 мая, "Восток" и "Коммунальщик" проведут повторный матч в Москве.
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