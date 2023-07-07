Игры турнира пройдут в формате "5 на 5"

07 июля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" сыграет в Кубке Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд. Как сообщает "Алтайский спорт", турнир стартует в Минске сегодня, 7 июля.

В соревнованиях выступят шесть команд. Помимо "Коммунальщика" за победу поборятся пять белорусских коллективов. Они сыграют в один круг. Игры турнира пройдут в формате "5 на 5". Это новая разновидность летнего хоккея.

Сегодня соперниками "Коммунальщика" станут "Минск-1" и "Виктория" (Смолевичи). Завтра алтайские девушки встретятся с "Текстильщиком-Барановичи" и "Минском-2". В заключительном туре 9 июля соперником барнаульских хоккеисток станет гродненский "Ритм".

Ранее, в мае этого года "Коммунальщик" стал победителем первого розыгрыша Кубка России по хоккею на траве "5 на 5".