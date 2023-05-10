Барнаульский "Коммунальщик" выиграл в Москве в День Победы

Два гола забила Александра Саулина, ещё один – Диана Бушенкова

10 мая 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский "Коммунальщик" выиграл в Москве. Повторный матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве против команды "Восток" состоялся в столице 9 мая и завершился со счётом 3:1 в пользу алтайских хоккеисток.

Дважды в составе "Коммунальщика" отличилась Александра Саулина. Ещё один гол забила новичок барнаульской команды Диана Бушенкова.

Напомним, в первой встрече 8 мая в основное время была зафиксирована ничья – 3:3, а в серии послематчевых буллитов победу праздновали москвички – 3:0.

Таким образом, "Коммунальщик" набрал в первых играх сезона 4 очка. Следующие матчи барнаульские девушки вновь проведут на выезде. 15 и 16 мая соперником "Коммунальщика" станет подмосковная команда "Динамо-Электросталь".