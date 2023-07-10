Барнаульский "Коммунальщик" занял третье место в розыгрыше Кубка Республики Беларусь
Победителем соревнований стал "Ритм"
10 июля 2023, 17:51, ИА Амител
Барнаульский "Коммунальщик" занял третье место в розыгрыше Кубка Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд. Турнир прошел с 7 по 9 июля в Минске.
В нем участвовали шесть команд. Помимо "Коммунальщика" за трофей боролись пять белорусских коллективов. Они сыграли в один круг. Матчи турнира проходили в формате "5 на 5". Это новая разновидность летнего хоккея.
Перед заключительной игрой с гродненским "Ритмом" у барнаульских хоккеисток значились три победы при одном поражении, и для завоевания Кубка "Коммунальщику" достаточно было не проиграть. До последней минуты матча с "Ритмом" табло показывало устраивающий барнаульских хоккеисток счет 3:3. Однако за 30 секунд до финальной сирены "Коммунальщик" пропустил решающий четвертый мяч и опустился на итоговое третье место, пропустив на вторую строку "Минск-2".
Главный трофей турнира достался "Ритму", сообщает "Алтайский спорт".
19:04:15 10-07-2023
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