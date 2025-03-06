С подрядчика барнаульского музея "Город" требуют взыскать более 1,6 миллиона рублей

Компания подала к учреждению культуры встречную претензию на ту же сумму

06 марта 2025, 15:14, ИА Амител

Выставка картин Рерихов в музее "Город" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С подрядчика, ремонтировавшего выставочный зал барнаульского музея "Город", хотят взыскать через суд более 1,6 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".

Известно, что компания выиграла аукцион на выполнение капитального ремонта в выставочном зале музея "Город" летом 2024 года. Общая стоимость контракта составила более 17,4 млн рублей. Однако фактически подрядчик получил лишь 15,8 млн рублей. Причинами "недоплаты" стали требования заказчика о начислении неустойки за просроченный контракт, а также за ненадлежащее исполнение обязательств.

В претензионном письме от 27 декабря 2024 года сказано, что закончить ремонт нужно было до 15 августа того же года. Работы же по каким-то причинам затянулись.

Помимо этого, согласно документам, в октябре к проектно-сметной документации возникли вопросы. С 16 августа за просрочку контракта начала начисляться неустойка в виде пеней.

Так, сумма штрафа составила более 1,6 млн рублей. Также администрация музея потребовала с подрядчика еще пять тысяч рублей. Причиной стало непредоставление нового обеспечения исполнения контракта взамен истекшего.

Подрядчик, в свою очередь, не согласился с этими санкциями и подал встречный иск на ту же сумму.