Барнаульский парк "Центральный" планирует обзавестись туалетом почти за 5 млн рублей

Предыдущие попытки обзавестись уборной были безуспешными

10 июля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульский парк "Центральный" по-прежнему планирует приобрести модульный туалет за 4,7 млн рублей, пишет "Толк" со ссылкой на систему ЕИС "Закупки".

По ее данным, длина строения составит от 6,8 м, высота – от 2,7 м. Туалет будет отделан фанерой с "трудногорящим слоистым пластиком". Снаружи стены сделают светло-серыми, а внутри – светло-бежевыми.

Также в уборной установят глухие окна из матового оргстекла, гравитационные унитазы с педалями и механизмами из нержавейки, диспенсеры для мыла из ударопрочного пластика. Вход оборудуют пандусом, звонком для вызова персонала и антивандальной стойкой с зеркалом.

Ранее две заявки на предыдущий аналогичный лот были отклонены из-за несоответствия информации и документов требованиям, отмечает издание.