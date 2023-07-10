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Барнаульский парк "Центральный" планирует обзавестись туалетом почти за 5 млн рублей

Предыдущие попытки обзавестись уборной были безуспешными

10 июля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаульский парк "Центральный" по-прежнему планирует приобрести модульный туалет за 4,7 млн рублей, пишет "Толк" со ссылкой на систему ЕИС "Закупки".

По ее данным, длина строения составит от 6,8 м, высота – от 2,7 м. Туалет будет отделан фанерой с "трудногорящим слоистым пластиком". Снаружи стены сделают светло-серыми, а внутри – светло-бежевыми.

Также в уборной установят глухие окна из матового оргстекла, гравитационные унитазы с педалями и механизмами из нержавейки, диспенсеры для мыла из ударопрочного пластика. Вход оборудуют пандусом, звонком для вызова персонала и антивандальной стойкой с зеркалом.

Ранее две заявки на предыдущий аналогичный лот были отклонены из-за несоответствия информации и документов требованиям, отмечает издание.

Барнаул парк

Комментарии 15

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Гость

13:24:21 10-07-2023

Предлагаю проект гораздо дешевле- перевезите туда модульный туалет с пл.Мира,всё равно он с момента сдачи (лет 5-7 назад, он ни дня не работал. Подкрасить и вперёд!

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ГадкийЯ

13:26:42 10-07-2023

звонком для вызова персонала " Там и персонал нужен? Бумагу выдавать? Там же летний вариант с выгребной ямой предусмотрен.

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Гость

13:31:35 10-07-2023

ГадкийЯ (13:26:42 10-07-2023) звонком для вызова персонала " Там и персонал нужен? Бумагу ... Бумагу выдавать? ------- Нет, деньгу сшибать за пользование сортиром.

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пессимист

13:33:46 10-07-2023

Я уже обделался от такой стоимости

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Гость

13:38:42 10-07-2023

А чем вас туалет типа сартир в парке не устраивал? А что самобытно, исторично, скрепно.

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кин-дза-дза...

13:41:30 10-07-2023

гравитационные унитазы с педалями

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Газелист.

13:46:22 10-07-2023

кин-дза-дза... (13:41:30 10-07-2023) гравитационные унитазы с педалями... И чо,он летать будет на педальном приводе?

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Элен без ребят

18:35:43 10-07-2023

кин-дза-дза... (13:41:30 10-07-2023) гравитационные унитазы с педалями... я аж взрыднула

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Гость

13:42:20 10-07-2023

А сахар в моче за такие деньги измерять будет? У японцев меряет.

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Гость

13:55:42 10-07-2023

Туалет будет отделан фанерой с "трудногорящим слоистым пластиком". Фанерный туалет за 5 миллионов? Даже с учётом выкопанной ямки и протянутого шланга с водой- дичь цена!!!

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Гость

14:13:46 10-07-2023

Замолчите хейтеры. Пусть строят. Если он бесплатный, то я буду в него ходить. Все лучше чем мой в огороде.

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Бомж

14:26:01 10-07-2023

Гость (14:13:46 10-07-2023) Замолчите хейтеры. Пусть строят. Если он бесплатный, то я бу... Бесплатный- под мостом через Барнаулку.

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Гость

14:36:47 10-07-2023

В туалет за такие деньги гадить будет как-то стеснительно.

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Гость

14:48:14 10-07-2023

Гость (14:36:47 10-07-2023) В туалет за такие деньги гадить будет как-то стеснительно. ... Захватите с собой целлофановый мешочек и унесите отходы с собой- и стесняться не будете.

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Гость

17:20:37 10-07-2023

Кто нибудь сообщит Бастрыкину? А то есть мнение что ему после начала сво стали очень интересны подобные закупки...

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