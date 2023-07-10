Барнаульский парк "Центральный" планирует обзавестись туалетом почти за 5 млн рублей
Предыдущие попытки обзавестись уборной были безуспешными
10 июля 2023, 13:20, ИА Амител
Барнаульский парк "Центральный" по-прежнему планирует приобрести модульный туалет за 4,7 млн рублей, пишет "Толк" со ссылкой на систему ЕИС "Закупки".
По ее данным, длина строения составит от 6,8 м, высота – от 2,7 м. Туалет будет отделан фанерой с "трудногорящим слоистым пластиком". Снаружи стены сделают светло-серыми, а внутри – светло-бежевыми.
Также в уборной установят глухие окна из матового оргстекла, гравитационные унитазы с педалями и механизмами из нержавейки, диспенсеры для мыла из ударопрочного пластика. Вход оборудуют пандусом, звонком для вызова персонала и антивандальной стойкой с зеркалом.
Ранее две заявки на предыдущий аналогичный лот были отклонены из-за несоответствия информации и документов требованиям, отмечает издание.
13:24:21 10-07-2023
Предлагаю проект гораздо дешевле- перевезите туда модульный туалет с пл.Мира,всё равно он с момента сдачи (лет 5-7 назад, он ни дня не работал. Подкрасить и вперёд!
13:26:42 10-07-2023
звонком для вызова персонала " Там и персонал нужен? Бумагу выдавать? Там же летний вариант с выгребной ямой предусмотрен.
13:31:35 10-07-2023
ГадкийЯ (13:26:42 10-07-2023) звонком для вызова персонала " Там и персонал нужен? Бумагу ... Бумагу выдавать? ------- Нет, деньгу сшибать за пользование сортиром.
13:33:46 10-07-2023
Я уже обделался от такой стоимости
13:38:42 10-07-2023
А чем вас туалет типа сартир в парке не устраивал? А что самобытно, исторично, скрепно.
13:41:30 10-07-2023
гравитационные унитазы с педалями
13:46:22 10-07-2023
кин-дза-дза... (13:41:30 10-07-2023) гравитационные унитазы с педалями... И чо,он летать будет на педальном приводе?
18:35:43 10-07-2023
кин-дза-дза... (13:41:30 10-07-2023) гравитационные унитазы с педалями... я аж взрыднула
13:42:20 10-07-2023
А сахар в моче за такие деньги измерять будет? У японцев меряет.
13:55:42 10-07-2023
Туалет будет отделан фанерой с "трудногорящим слоистым пластиком". Фанерный туалет за 5 миллионов? Даже с учётом выкопанной ямки и протянутого шланга с водой- дичь цена!!!
14:13:46 10-07-2023
Замолчите хейтеры. Пусть строят. Если он бесплатный, то я буду в него ходить. Все лучше чем мой в огороде.
14:26:01 10-07-2023
Гость (14:13:46 10-07-2023) Замолчите хейтеры. Пусть строят. Если он бесплатный, то я бу... Бесплатный- под мостом через Барнаулку.
14:36:47 10-07-2023
В туалет за такие деньги гадить будет как-то стеснительно.
14:48:14 10-07-2023
Гость (14:36:47 10-07-2023) В туалет за такие деньги гадить будет как-то стеснительно. ... Захватите с собой целлофановый мешочек и унесите отходы с собой- и стесняться не будете.
17:20:37 10-07-2023
Кто нибудь сообщит Бастрыкину? А то есть мнение что ему после начала сво стали очень интересны подобные закупки...