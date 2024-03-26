Барнаульский парк "Центральный" закрыли для посетителей

Причиной стали накопившиеся талые воды

26 марта 2024, 11:16, ИА Амител

Парк "Центральный" / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Барнаульский парк "Центральный" временно закрыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В парке культуры и отдыха "Центральный" с установлением положительных дневных температур началось активное таяние льда на катке, а также снега. Чтобы ускорить процесс, в парке организовано ворошение снега, осуществляется отвод талых вод", - сказано в сообщении.

Администрация парка отметила, что большое количество скопившейся воды делает парк некомфортным для посетителей.

Из-за этого с 26 марта "Центральный" временно закрыли. Парк снова будет готов принять посетителей после завершения противопаводковых мероприятий.