Барнаульский парк "Центральный" закрыли для посетителей
Причиной стали накопившиеся талые воды
26 марта 2024, 11:16, ИА Амител
Парк "Центральный" / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Барнаульский парк "Центральный" временно закрыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В парке культуры и отдыха "Центральный" с установлением положительных дневных температур началось активное таяние льда на катке, а также снега. Чтобы ускорить процесс, в парке организовано ворошение снега, осуществляется отвод талых вод", - сказано в сообщении.
Администрация парка отметила, что большое количество скопившейся воды делает парк некомфортным для посетителей.
Из-за этого с 26 марта "Центральный" временно закрыли. Парк снова будет готов принять посетителей после завершения противопаводковых мероприятий.
15:26:09 26-03-2024
Что это может означать?! Разве пешеходки не выше газона?! И причем тут удобство?! В других парках ?! У кого-нибудь не вызывает диссонанс что парк может быть закрыт или иметь график работы?!
16:02:49 26-03-2024
Он вообще хоть иногда работает??
16:05:02 26-03-2024
Противопаводковые мероприятия в парке? Что за очередной бред?
18:44:35 26-03-2024
вы, выше пишущие, хоть были на катке в этом парке то?
там половина дорожек были подо льдом, однако на коньках там катались...
лед не тонкий, сейчас тает, люди банально будут проваливаться,падать и т.п.