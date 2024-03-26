НОВОСТИОбщество

Барнаульский парк "Центральный" закрыли для посетителей

Причиной стали накопившиеся талые воды

26 марта 2024, 11:16, ИА Амител

Парк "Центральный" / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Парк "Центральный" / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Барнаульский парк "Центральный" временно закрыли для посещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В парке культуры и отдыха "Центральный" с установлением положительных дневных температур началось активное таяние льда на катке, а также снега. Чтобы ускорить процесс, в парке организовано ворошение снега, осуществляется отвод талых вод", - сказано в сообщении.

Администрация парка отметила, что большое количество скопившейся воды делает парк некомфортным для посетителей.

Из-за этого с 26 марта "Центральный" временно закрыли. Парк снова будет готов принять посетителей после завершения противопаводковых мероприятий.

Барнаул Паводок

Комментарии 4

Avatar Picture
Сергей

15:26:09 26-03-2024

Что это может означать?! Разве пешеходки не выше газона?! И причем тут удобство?! В других парках ?! У кого-нибудь не вызывает диссонанс что парк может быть закрыт или иметь график работы?!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:49 26-03-2024

Он вообще хоть иногда работает??

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:02 26-03-2024

Противопаводковые мероприятия в парке? Что за очередной бред?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:44:35 26-03-2024

вы, выше пишущие, хоть были на катке в этом парке то?
там половина дорожек были подо льдом, однако на коньках там катались...
лед не тонкий, сейчас тает, люди банально будут проваливаться,падать и т.п.

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров