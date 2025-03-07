Барнаульский парк "Центральный" закрыли на профилактические работы

Это связано с деформацией катка и возможным ухудшением погодных условий

07 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли на профилактические работы. Об этом сообщили в мэрии.

7 марта в "Центральном" завершает свою работу ледовый каток. В связи с его деформацией из-за потепления и возможного ухудшения погодных условий (мокрый снег, снег с дождем) парк закрывают для посещений.

"Центральный" парк начнут подготавливать к новому сезону. Сотрудники займутся ворошением и вывозом снега, уборкой мусора, противопаводковыми мероприятиями и подготовкой аттракционов.

Дату открытия парка пока не сообщают.