Барнаульский парк "Центральный" закрыли на профилактические работы
Это связано с деформацией катка и возможным ухудшением погодных условий
07 марта 2025, 15:40, ИА Амител
Парк "Центральный" в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли на профилактические работы. Об этом сообщили в мэрии.
7 марта в "Центральном" завершает свою работу ледовый каток. В связи с его деформацией из-за потепления и возможного ухудшения погодных условий (мокрый снег, снег с дождем) парк закрывают для посещений.
"Центральный" парк начнут подготавливать к новому сезону. Сотрудники займутся ворошением и вывозом снега, уборкой мусора, противопаводковыми мероприятиями и подготовкой аттракционов.
Дату открытия парка пока не сообщают.
15:44:57 07-03-2025
Чотт постоянно только и слышно, что парк "Центральный" закрыли.
15:56:32 07-03-2025
Гость (15:44:57 07-03-2025) Чотт постоянно только и слышно, что парк "Центральный" закры... Наверное как положено стараются работать. Не гонясь за прибылью. А так да, пришли со своими коньками. Трое детей, я не стал кататься и пингвинчика для малышей взяли. Итого 500руб
Больше не пойдем )
21:18:40 07-03-2025
Гость (15:56:32 07-03-2025) Наверное как положено стараются работать. Не гонясь за прибы... 500 руб жалко или что?
20:49:55 08-03-2025
Гость (21:18:40 07-03-2025) 500 руб жалко или что? ... Берут за лёд,он же денег стоит больших в Сибири
17:15:54 07-03-2025
В такую погоду и бассейн для катаний подойдет