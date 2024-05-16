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Барнаульский политик-трансгендер Алешина стала мужчиной во время Великого поста

На Радоницу Алешина перебрала старые альбомы своих предков, помолилась за них, и это помогло укорениться в мысли, что она – парень

16 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: официальная страница Юлии Алешиной во "ВКонтакте" / vk.com/id341822923
Фото: официальная страница Юлии Алешиной во "ВКонтакте" / vk.com/id341822923

Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии "Гражданская инициатива", решила вновь стать мужчиной. Об этом уже Роман Алешин написал в своем Telegram-канале.

Напомним, из мужчины в женщину Роман "превратился" 2 июня 2020 года, когда получил новый паспорт с именем Юлия. Спустя четыре года произошел обратный процесс, сообщил он 16 мая, опубликовав новую фотографию и сменив название Telegram-канала.

"Я осознал себя парнем во время Великого поста. Мама рассказала, что меня крестили в семь месяцев. До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой – это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я – парень", – написал Роман.

Стоит отметить, что по паспорту мужчина так и остается Юлией. О новом имени пока не уточнялось, а Роман – это имя до 2020 года.

"Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь. Я патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа!" – добавил Алешин.

Ранее Юлия Алешина рассказала amic.ru, почему решила уйти из политики, когда стала героем федеральных новостей.

Барнаул Политика

Комментарии 28

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Гость

10:49:42 16-05-2024

Долбился не в ту дверь)))

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Гость

10:53:35 16-05-2024

Гость (10:49:42 16-05-2024) Долбился не в ту дверь)))... теперь это называется "дверь"... :))

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Гость

10:50:48 16-05-2024

Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии "Гражданская инициатива", решила вновь стать мужчиной.=============Бог, про таких говорит - Царствие Бога, подобные существа не наследуют, будут сожжены в Гиене Огненной.

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Гость

12:28:23 16-05-2024

Гость (10:50:48 16-05-2024) Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 202... Там вроде бы что-то есть про заблудшую овечку, которая если возвращается, то с ней все будет нормально

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Гость

13:29:03 16-05-2024

Гость (12:28:23 16-05-2024) Там вроде бы что-то есть про заблудшую овечку, которая если ... Типа оно теперь стало святым?

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Гость

13:49:04 16-05-2024

Гость (12:28:23 16-05-2024) Там вроде бы что-то есть про заблудшую овечку, которая если ... Ага, ну просто Мария Магдалина!

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Гость

14:14:50 16-05-2024

А Ленин завещал учиться, учиться, и учиться, чтобы не позориться, путая гиену с геенной.

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Гость

10:55:10 16-05-2024

Аха-ха-ха! Чудеса, да и только!

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Гость

10:58:27 16-05-2024

Зачем эту гадость писать и баламутить народ ,да пофигу мне кто ты толи Рома ,толи Юля ..

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Гость

11:51:37 16-05-2024

Он над нами что издевается? Или это у политиков за порядок переобуваться по 100 раз?

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Гость

12:15:20 16-05-2024

Цирк уродов

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Гость

12:16:28 16-05-2024

Я патриот своей страны --- вот как сво повлияло, опять мужиком стал

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Гость

13:28:32 16-05-2024

Гость (12:16:28 16-05-2024) Я патриот своей страны --- вот как сво повлияло, опять мужик... Не стало оно мужиком. Не стало.. Не всегда повтор одного и того же действия отменяет предыдущего.

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Гость

12:23:45 16-05-2024

У нас разве реклама "энтих" не запрещена законом?

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Гость

12:26:01 16-05-2024

Гость (12:23:45 16-05-2024) У нас разве реклама "энтих" не запрещена законом?... Тут реклама, как энти перевоспитываются

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Жора

12:27:17 16-05-2024

Мы ждали эту новость.

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Гость

12:30:51 16-05-2024

На данный момент нет понимания, ем оно является. Эдак и я могу себя почувствовать Ганешей, но от этого слоном не стану. В связи с этим предлагаю всякие публикации про данное существо прекратить до момента его возвращения из зоны СВО, где, как говорят, люди обретают своё истинное лицо.

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Гость

12:44:52 16-05-2024

Хороший прецедент

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Гость

12:45:25 16-05-2024

Значит это излечимо

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Лея

12:56:09 16-05-2024

" распространение информации или совершение публичных действий, которые направлены на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений (предпочтений либо смены пола" ... в общем эта публикация НАРУШАЕТ ЗАКОН РФ, вам лицензия не нужна совсем?

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Гость

14:25:48 16-05-2024

Лея (12:56:09 16-05-2024) " распространение информации или совершение публичных действ... направлены на формирование нетрадиционных --- так эта публикация направлена наоборот на формирование традиционных, он осознал

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Гость

13:55:54 16-05-2024

интересно, это спор был, подготовка кейса или что?? если спор, то сколько выиграл?

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Алексей

20:33:55 16-05-2024

Поганая публикация. Нужны они нам, эти двухстволки? Новостей более нет?!

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Гость

20:38:26 16-05-2024

Сделать ему операцию по смене пола для приведения в соответствие с документами!

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Гость

14:02:11 23-05-2024

Гость (20:38:26 16-05-2024) Сделать ему операцию по смене пола для приведения в соответс... за чей счет?

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Гость

21:00:33 16-05-2024

Да хоть пусть станет пылесосом, зачем нормальным людям читать это дерьмо

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Гость

23:05:30 16-05-2024

Лечиться ему надо в дурке

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Гость

08:33:18 17-05-2024

Правильней всего китайский подход. Все сексуальные отклонения приравниваются к психическим и всех нужно лечить в психбольнице.

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