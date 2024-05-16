Барнаульский политик-трансгендер Алешина стала мужчиной во время Великого поста
На Радоницу Алешина перебрала старые альбомы своих предков, помолилась за них, и это помогло укорениться в мысли, что она – парень
16 мая 2024, 10:40, ИА Амител
Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии "Гражданская инициатива", решила вновь стать мужчиной. Об этом уже Роман Алешин написал в своем Telegram-канале.
Напомним, из мужчины в женщину Роман "превратился" 2 июня 2020 года, когда получил новый паспорт с именем Юлия. Спустя четыре года произошел обратный процесс, сообщил он 16 мая, опубликовав новую фотографию и сменив название Telegram-канала.
"Я осознал себя парнем во время Великого поста. Мама рассказала, что меня крестили в семь месяцев. До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой – это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я – парень", – написал Роман.
Стоит отметить, что по паспорту мужчина так и остается Юлией. О новом имени пока не уточнялось, а Роман – это имя до 2020 года.
"Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь. Я патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа!" – добавил Алешин.
Ранее Юлия Алешина рассказала amic.ru, почему решила уйти из политики, когда стала героем федеральных новостей.
10:49:42 16-05-2024
Долбился не в ту дверь)))
10:53:35 16-05-2024
Гость (10:49:42 16-05-2024) Долбился не в ту дверь)))... теперь это называется "дверь"... :))
10:50:48 16-05-2024
Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии "Гражданская инициатива", решила вновь стать мужчиной.=============Бог, про таких говорит - Царствие Бога, подобные существа не наследуют, будут сожжены в Гиене Огненной.
12:28:23 16-05-2024
Гость (10:50:48 16-05-2024) Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 202... Там вроде бы что-то есть про заблудшую овечку, которая если возвращается, то с ней все будет нормально
13:29:03 16-05-2024
Гость (12:28:23 16-05-2024) Там вроде бы что-то есть про заблудшую овечку, которая если ... Типа оно теперь стало святым?
13:49:04 16-05-2024
Гость (12:28:23 16-05-2024) Там вроде бы что-то есть про заблудшую овечку, которая если ... Ага, ну просто Мария Магдалина!
14:14:50 16-05-2024
А Ленин завещал учиться, учиться, и учиться, чтобы не позориться, путая гиену с геенной.
10:55:10 16-05-2024
Аха-ха-ха! Чудеса, да и только!
10:58:27 16-05-2024
Зачем эту гадость писать и баламутить народ ,да пофигу мне кто ты толи Рома ,толи Юля ..
11:51:37 16-05-2024
Он над нами что издевается? Или это у политиков за порядок переобуваться по 100 раз?
12:15:20 16-05-2024
Цирк уродов
12:16:28 16-05-2024
Я патриот своей страны --- вот как сво повлияло, опять мужиком стал
13:28:32 16-05-2024
Гость (12:16:28 16-05-2024) Я патриот своей страны --- вот как сво повлияло, опять мужик... Не стало оно мужиком. Не стало.. Не всегда повтор одного и того же действия отменяет предыдущего.
12:23:45 16-05-2024
У нас разве реклама "энтих" не запрещена законом?
12:26:01 16-05-2024
Гость (12:23:45 16-05-2024) У нас разве реклама "энтих" не запрещена законом?... Тут реклама, как энти перевоспитываются
12:27:17 16-05-2024
Мы ждали эту новость.
12:30:51 16-05-2024
На данный момент нет понимания, ем оно является. Эдак и я могу себя почувствовать Ганешей, но от этого слоном не стану. В связи с этим предлагаю всякие публикации про данное существо прекратить до момента его возвращения из зоны СВО, где, как говорят, люди обретают своё истинное лицо.
12:44:52 16-05-2024
Хороший прецедент
12:45:25 16-05-2024
Значит это излечимо
12:56:09 16-05-2024
" распространение информации или совершение публичных действий, которые направлены на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений (предпочтений либо смены пола" ... в общем эта публикация НАРУШАЕТ ЗАКОН РФ, вам лицензия не нужна совсем?
14:25:48 16-05-2024
Лея (12:56:09 16-05-2024) " распространение информации или совершение публичных действ... направлены на формирование нетрадиционных --- так эта публикация направлена наоборот на формирование традиционных, он осознал
13:55:54 16-05-2024
интересно, это спор был, подготовка кейса или что?? если спор, то сколько выиграл?
20:33:55 16-05-2024
Поганая публикация. Нужны они нам, эти двухстволки? Новостей более нет?!
20:38:26 16-05-2024
Сделать ему операцию по смене пола для приведения в соответствие с документами!
14:02:11 23-05-2024
Гость (20:38:26 16-05-2024) Сделать ему операцию по смене пола для приведения в соответс... за чей счет?
21:00:33 16-05-2024
Да хоть пусть станет пылесосом, зачем нормальным людям читать это дерьмо
23:05:30 16-05-2024
Лечиться ему надо в дурке
08:33:18 17-05-2024
Правильней всего китайский подход. Все сексуальные отклонения приравниваются к психическим и всех нужно лечить в психбольнице.