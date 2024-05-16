Барнаульский политик-трансгендер Алешина стала мужчиной во время Великого поста

На Радоницу Алешина перебрала старые альбомы своих предков, помолилась за них, и это помогло укорениться в мысли, что она – парень

16 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: официальная страница Юлии Алешиной во "ВКонтакте" / vk.com/id341822923

Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии "Гражданская инициатива", решила вновь стать мужчиной. Об этом уже Роман Алешин написал в своем Telegram-канале.

Напомним, из мужчины в женщину Роман "превратился" 2 июня 2020 года, когда получил новый паспорт с именем Юлия. Спустя четыре года произошел обратный процесс, сообщил он 16 мая, опубликовав новую фотографию и сменив название Telegram-канала.

"Я осознал себя парнем во время Великого поста. Мама рассказала, что меня крестили в семь месяцев. До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой – это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я – парень", – написал Роман.

Стоит отметить, что по паспорту мужчина так и остается Юлией. О новом имени пока не уточнялось, а Роман – это имя до 2020 года.

"Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь. Я патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа!" – добавил Алешин.

Ранее Юлия Алешина рассказала amic.ru, почему решила уйти из политики, когда стала героем федеральных новостей.