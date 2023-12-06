Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за продажу цист артемии

Представитель УФСБ объяснил, что именно нарушил бизнесмен

06 декабря 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за контрабанду стратегически важных водных биоресурсов. Бизнесмена обвиняют в попытке незаконного перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС цист артемии в крупном размере, а именно – 1 тонну.

"Цисты артемии относят к перечню стратегических ресурсов, соответственно, государство предпринимает определенные меры для того, чтобы этот ресурс не исчерпался. Предприятиям, которые занимаются реализацией цист артемии, выдается квота на добычу. То есть сверх обозначенной нормы добывать рачка юридическое лицо не имеет права. Что касается коммерческой организации обвиняемого, то основными направлениями являются деятельность в сфере утилизации отходов и экологии и как раз реализация, то есть продажа цист артемии", – рассказала официальный представитель УФСБ России по Алтайскому краю Александра Яскожук радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул".

Фирма предпринимателя несколько раз получала квоты на продажу биоресурса, но партия, которую он пытался продать за рубеж, была добыта вне квот. Чтобы получить разрешительные документы, бизнесмен предоставил в надзорные органы недостоверные сведения о том, что цисты якобы добыты на озерах Малиновое и Ломовое Алтайского края.

Груз изъяли в аэропорту Барнаула. Партию оценили на сумму свыше 1,6 млн рублей. За попытку контрабанды предпринимателю грозит до семи лет тюрьмы.