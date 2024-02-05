Барнаульский путешественник прошел 3 тысячи морских миль на парусном катамаране

Трансатлантический переход из Марокко в Бразилию он совершил вместе с напарником

05 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Александр Проваторов / Кадр из видео "Вести"

Барнаульский путешественник Александр Проваторов преодолел 3 тысячи морских миль на парусном катамаране. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Маршрут встретил путешественников трудностями. Мешали шторм и встречный ветер. Серьезных поломок за все время путешествия не было, так же как и желания развернуться и сойти с маршрута.

"Потрясающие закаты и фантастические рассветы, летучие рыбы и блуждающие острова саргассов – все это как напоминание о том, что человек – только песчинка на ладони творца. А счастье на самом деле в простоте: очень трудно найти его в себе и невозможно где-то еще", – сказано в сообщении.

В километрах расстояние, пройденное путешественниками, составляет пять тысяч километров.