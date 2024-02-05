Барнаульский путешественник прошел 3 тысячи морских миль на парусном катамаране
Трансатлантический переход из Марокко в Бразилию он совершил вместе с напарником
05 февраля 2024, 08:01, ИА Амител
Барнаульский путешественник Александр Проваторов преодолел 3 тысячи морских миль на парусном катамаране. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Маршрут встретил путешественников трудностями. Мешали шторм и встречный ветер. Серьезных поломок за все время путешествия не было, так же как и желания развернуться и сойти с маршрута.
"Потрясающие закаты и фантастические рассветы, летучие рыбы и блуждающие острова саргассов – все это как напоминание о том, что человек – только песчинка на ладони творца. А счастье на самом деле в простоте: очень трудно найти его в себе и невозможно где-то еще", – сказано в сообщении.
В километрах расстояние, пройденное путешественниками, составляет пять тысяч километров.
09:21:54 05-02-2024
Вот прямо старую информацию зачем выпускать???
09:51:33 05-02-2024
Хорошо когда деньги текут рекой и их девать некуда
10:57:40 05-02-2024
А почему турист в трусах? Им налоговая не хочет заняться ?
17:04:13 05-02-2024
Гость (10:57:40 05-02-2024) А почему турист в трусах? Им налоговая не хочет заняться ?... По вашему мнению он должен быть без трусов или в костюме-тройке?