НОВОСТИТуризм

Барнаульский путешественник прошел 3 тысячи морских миль на парусном катамаране

Трансатлантический переход из Марокко в Бразилию он совершил вместе с напарником

05 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Александр Проваторов / Кадр из видео "Вести"
Александр Проваторов / Кадр из видео "Вести"

Барнаульский путешественник Александр Проваторов преодолел 3 тысячи морских миль на парусном катамаране. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Маршрут встретил путешественников трудностями. Мешали шторм и встречный ветер. Серьезных поломок за все время путешествия не было, так же как и желания развернуться и сойти с маршрута.

"Потрясающие закаты и фантастические рассветы, летучие рыбы и блуждающие острова саргассов – все это как напоминание о том, что человек – только песчинка на ладони творца. А счастье на самом деле в простоте: очень трудно найти его в себе и невозможно где-то еще", – сказано в сообщении.

В километрах расстояние, пройденное путешественниками, составляет пять тысяч километров. 

Туризм

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

09:21:54 05-02-2024

Вот прямо старую информацию зачем выпускать???

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:33 05-02-2024

Хорошо когда деньги текут рекой и их девать некуда

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:40 05-02-2024

А почему турист в трусах? Им налоговая не хочет заняться ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:13 05-02-2024

Гость (10:57:40 05-02-2024) А почему турист в трусах? Им налоговая не хочет заняться ?... По вашему мнению он должен быть без трусов или в костюме-тройке?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров