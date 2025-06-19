Барнаульский радиоведущий провел тест-драйв нового внедорожника Haval H3 от Автоцентра АНТ

Максим Конаков поделился выводами и неожиданными открытиями

19 июня 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHkjjg4

Максим Конаков / Фото: Татьяна Алдабаева

Чего хочет молодой мужчина, который стремится быть успешным во всем? Он хочет комфортно совмещать работу, путешествия, личные дела и при этом выглядеть уверенно и стильно. Автомобиль для него – не просто средство передвижения, а важная часть имиджа и комфорта. Автообзорщик, радиоведущий FM-Продакшн (знакомый вам по эфирам на Русском радио и Радио Дача) Максим Конаков как раз из таких людей. Он ценит удобство и стиль и недавно решил протестировать новый Haval H3 ("Хавейл Эйч 3"), чтобы понять, правда ли все то, что о нем говорят.

Максим не ограничивается только городскими поездками – он любит путешествовать. И в этом тест-драйве оценил все: от брутального дизайна до продвинутых технологий. Если вы тоже хотите протестировать Haval H3, приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ (единственный официальный дилер Haval Pro в Барнауле и Алтайском крае) по адресу Павловский тракт, 251д. Цена Haval H3 стартует от 2 249 000 руб.

Брутальный, но маневренный

Haval H3 – внедорожник, который хоть и выглядит мощно, легко справляется с городским движением. Максим сразу отметил, что, несмотря на большие габариты, автомобилем легко управлять.

"Его прямые, но при этом скругленные линии кузова смотрятся очень брутально, но одновременно современно и стильно. Когда стоишь рядом, кажется, что машина большая и массивная, но как только садишься за руль, все меняется. Управлять им в тесном городском пространстве очень удобно", – делится молодой человек.

Внедорожник быстро и легко набирает скорость, шустро (а значит безопасно) ведет себя при обгоне и мягко тормозит.

Haval H3 и Максим Конаков / Фото: Татьяна Алдабаева

Что касается цвета, то модель представлена в разных оттенках, среди которых такие яркие и запоминающиеся, как "неоновый турмалин" (именно на нем проходил тест-драйв), "галактический чёрный" и "терракотовый сапфир". Каждый из них подчеркивает индивидуальность, а для тех, кто ищет что-то более спокойное, есть и классические варианты вроде "пепельного антрацита" и "благородного агата".

Красив снаружи, красив и внутри. Интерьер Haval H3 выполнен в черно-красной гамме, что создает атмосферу динамичности и уверенности. Каждый элемент внутри продуман до мелочей. Сиденья обтянуты экокожей с перфорацией, что делает их не только стильными, но и стойкими к износу. Помимо контурной подсветки и необычного переключателя передач в форме самолетного штурвала порадовала качественная и динамичная акустика.

"Первое, на что я обратил внимание, это 16 динамиков в салоне. Они находятся не только в дверях и панели, но даже в сиденьях. Когда музыка играет громко (или даже тихо), кресла начинают приятно вибрировать в такт. Это действительно необычно! Я такого еще не встречал. В такой мелочи скрывается настоящий комфорт", – рассказывает радиоведущий.

А света и простора в салоне добавляет панорамная стеклянная крыша с люком.

Элементы управления в Haval H3 сочетают в себе как современную технологичность, так и практичность. Панель с сенсорным экраном (диагональю 12,3 дюйма и специальным антибликовым покрытием) выполнили с физическими кнопками, что делает управление удобным и понятным.

"Мне нравится, когда есть физические кнопки. Их приятно нажимать и не нужно тратить время на поиски нужной функции на экране", – говорит Максим.Также из удобств – электропривод сидений с функцией памяти, которая фиксирует предпочтения трех водителей.

Салон Haval H3 / Фото: Татьяна Алдабаева

Умный и надежный

А еще Максим Конаков на деле проверил, что Haval H3 действительно технологически подкованный внедорожник. Он оснащен всем, что нужно для комфортных и безопасных поездок как по городу, так и по сложным маршрутам.

Модель предлагает два варианта двигателя: 1,5 л (143 л.с.) АКПП 4x2 и более мощный 1,5 л (177 л.с.) АКПП 4x4. Благодаря интеллектуальному полному приводу и клиренсу 196 мм внедорожник легко преодолевает любые препятствия. Кстати, на кузове предусмотрены защитные накладки, которые помогут уберечь лакокрасочное покрытие от мелких сколов.

У внедорожника также просторный салон и большой багажник: с опцией складывания заднего ряда сидений объем расширяется до 1298 л.

Но вернемся к интеллектуальной начинке. У Haval H3 продвинутая электроника: подогрев сидений, руля и лобового стекла, настройка климат-контроля и возможность дистанционного запуска двигателя, быстрая беспроводная зарядка, большой набор систем помощи водителю, в том числе камера кругового обзора 360° и функция "Прозрачный капот".

"Проходимость у внедорожника отличная. Во время тест-драйва решил подъехать к озеру за городом, где даже не было протоптанной тропинки, пришлось ехать по траве. И, что удивительно, это не создало никаких проблем. Камеры кругового обзора 360° дают полное представление о том, что происходит вокруг автомобиля, а функция прозрачного капота позволяет видеть, что под машиной. Все эти системы действительно помогают в непростых ситуациях", – рассказывает Максим.

Например, парктроник "кричит", что впереди какое-то препятствие, а на экране видно, что перед автомобилем просто высокая трава. Это снимает все переживания, и не приходится лишний раз выходить из машины, чтобы проверить, нет ли ямы.

Haval H3 и Максим Конаков / Фото: Татьяна Алдабаева

Haval H3 еще и надежный – здесь шесть подушек безопасности: две фронтальные, две боковые и две шторками на всю длину салона, что обеспечивает защиту пассажиров в случае аварии. А мощная кузовная конструкция из высокопрочной стали помогает эффективно поглощать ударные нагрузки, минимизируя риски при столкновении.

"Я бы порекомендовал Haval H3 для тех, кто ценит комфорт, безопасность и технологии. Он универсален: подходит как для семьи, так и для активных людей, которые часто выезжают за город. Автомобиль уверенно чувствует себя как на асфальте, так и на сложных маршрутах", – заключает Максим.

Если вы хотите испытать все, о чем рассказал радиоведущий FM-Продакшн, приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ в Барнауле. Haval H3 – надежный спутник, готовый стать частью вашего активного и яркого образа жизни.

Выгода при покупке Haval H3 в Автоцентре АНТ составляет 450 000 рублей, доступна покупка в кредит от 0,01%, рассрочка до трех лет и услуга Trade-in ("Трейд-ин").

Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел: +7 (3852) 29-00-29

Режим работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00

Сайт: ant-havalpro.ru

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