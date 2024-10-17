Барнаульский ресторан мексиканской кухни El Sol приглашает на свой день рождения

Гостей ждут пикантные блюда, живая музыка и именинный торт

17 октября 2024, 14:15, ИА Амител erid: LjN8KafYg

Интерьер ресторана El Sol / Фото предоставлены заведением

Думаете, чем порадовать себя в предстоящую пятницу? Мексиканский ресторан El Sol ("Эль Сол") приглашает барнаульцев на незабываемое торжество – празднование своего второго дня рождения. 18 октября 2024 года гостей ждет солнечная Мексика, наполненная ароматами специй, зажигательной музыкой и, конечно же, вкуснейшей едой.

El Sol – это не просто ресторан, а уютный мексиканский уголок среди городской суеты. Здесь вас ждет яркий интерьер и, что самое главное, аутентичные мексиканские блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

Насладитесь любимыми деликатесами: от сочных тако и сытных буррито до пикантных начос с гуакамоле и сальсой. А для любителей более изысканных вкусов шеф-повар приготовит сочный стейк из говядины Карне Асада, пикантное севиче из лосося и традиционный гаспачо. В баре гостей ждут традиционные мексиканские напитки и авторские коктейли.

"Уже два года мы угощаем своих гостей сочными мексиканскими блюдами и огненными напитками. За этот год мы приготовили более 20 тысяч тако и трех тысяч буррито", – рассказывают в El Sol.

К своему дню рождения El Sol подготовил настоящий праздник.

Кроме вкусной еды вас ждет:

живая музыка – волшебные звуки скрипки Дарьи Гончаровой;

праздничный торт – нет дня рождения без торта. У El Sol тоже будет именинный сладкий сюрприз.

Итак, 18 октября 2024 года всех барнаульцев приглашают отпраздновать второй день рождения ресторана мексиканской кухни El Sol.

Забронировать столик можно по номеру 58-01-53.

Ресторан мексиканской кухни El Sol

Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, 51

График работы: ежедневно с 11:00 до 23:00

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Возрастное ограничение 18+

ООО "Эль Сол"

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