Барнаульский ресторан мексиканской кухни El Sol приглашает на свой день рождения
Гостей ждут пикантные блюда, живая музыка и именинный торт
17 октября 2024, 14:15, ИА Амител erid: LjN8KafYg
Думаете, чем порадовать себя в предстоящую пятницу? Мексиканский ресторан El Sol ("Эль Сол") приглашает барнаульцев на незабываемое торжество – празднование своего второго дня рождения. 18 октября 2024 года гостей ждет солнечная Мексика, наполненная ароматами специй, зажигательной музыкой и, конечно же, вкуснейшей едой.
El Sol – это не просто ресторан, а уютный мексиканский уголок среди городской суеты. Здесь вас ждет яркий интерьер и, что самое главное, аутентичные мексиканские блюда, приготовленные по традиционным рецептам.
Насладитесь любимыми деликатесами: от сочных тако и сытных буррито до пикантных начос с гуакамоле и сальсой. А для любителей более изысканных вкусов шеф-повар приготовит сочный стейк из говядины Карне Асада, пикантное севиче из лосося и традиционный гаспачо. В баре гостей ждут традиционные мексиканские напитки и авторские коктейли.
"Уже два года мы угощаем своих гостей сочными мексиканскими блюдами и огненными напитками. За этот год мы приготовили более 20 тысяч тако и трех тысяч буррито", – рассказывают в El Sol.
К своему дню рождения El Sol подготовил настоящий праздник.
Кроме вкусной еды вас ждет:
- живая музыка – волшебные звуки скрипки Дарьи Гончаровой;
- праздничный торт – нет дня рождения без торта. У El Sol тоже будет именинный сладкий сюрприз.
Итак, 18 октября 2024 года всех барнаульцев приглашают отпраздновать второй день рождения ресторана мексиканской кухни El Sol.
Забронировать столик можно по номеру 58-01-53.
Ресторан мексиканской кухни El Sol
Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, 51
График работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
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