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Барнаульский режиссер снял сериал о современных богатырях

Команда уже занимается монтажом, а в эфире увидеть картину можно будет в 2024 году

29 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Барнаульский режиссер Евгений Бедарев снял фентези-сериал под названием "Молот ведьм". Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Сериал расскажет о том, как обычный парень Алексей, а также его помощники – кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев – бросят вызов колдунье, очаровавшей целый город Калязин.

Сам Бедарев признался, что съемочный процесс был тяжелым, особенно в последние дни, из-за усталости и холода. Сейчас материал отснят и команда приступает к монтажу. 

Увидеть "Молот ведьм" на экранах зрители смогут в 2024 году.

Евгений Бедарев известен такими работами, как: "В ожидании чуда", "Тариф Новогодний", "Новогодние сваты", "Пока цветет папоротник" и др.

Алтайский край Кино

Комментарии 6

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Гость

09:58:57 29-10-2023

классно!!! обязательно пойдем на супер сериал, это лучше,чем голливудская мура!!!!

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Сказочный земляк

15:02:58 29-10-2023

А почему этот барнаульский режиссер не снимет киношку по циклу книг Иту-Тай барнаульского писателя Коробейщикова?! Уверены, читатели этих произведений, это интереснее приведённой фильмографии режиссера.

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Гость

18:04:19 29-10-2023

Сказочный земляк (15:02:58 29-10-2023) А почему этот барнаульский режиссер не снимет киношку по цик... писатель Коробейщиков широко известен в узких кругах

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Гость

18:03:08 29-10-2023

а потому...не все сразу, идет импортозамещение, таланты России мирового масштаба только начали снимать, звезды зажигаются над суверенной территорией, тем более Алтай это пуп земли

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гость

09:17:58 30-10-2023

ахаха. молот ведьм!)

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Гость

10:37:06 30-10-2023

Е. Бедарев ну никак не барнаульский режиссёр, а, скорее, рубцовский- по месту происхождения, или московский- по месту постоянного пребывания.

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