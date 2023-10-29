Барнаульский режиссер снял сериал о современных богатырях
Команда уже занимается монтажом, а в эфире увидеть картину можно будет в 2024 году
29 октября 2023, 09:32, ИА Амител
Барнаульский режиссер Евгений Бедарев снял фентези-сериал под названием "Молот ведьм". Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.
Сериал расскажет о том, как обычный парень Алексей, а также его помощники – кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев – бросят вызов колдунье, очаровавшей целый город Калязин.
Сам Бедарев признался, что съемочный процесс был тяжелым, особенно в последние дни, из-за усталости и холода. Сейчас материал отснят и команда приступает к монтажу.
Увидеть "Молот ведьм" на экранах зрители смогут в 2024 году.
Евгений Бедарев известен такими работами, как: "В ожидании чуда", "Тариф Новогодний", "Новогодние сваты", "Пока цветет папоротник" и др.
09:58:57 29-10-2023
классно!!! обязательно пойдем на супер сериал, это лучше,чем голливудская мура!!!!
15:02:58 29-10-2023
А почему этот барнаульский режиссер не снимет киношку по циклу книг Иту-Тай барнаульского писателя Коробейщикова?! Уверены, читатели этих произведений, это интереснее приведённой фильмографии режиссера.
18:04:19 29-10-2023
Сказочный земляк (15:02:58 29-10-2023) А почему этот барнаульский режиссер не снимет киношку по цик... писатель Коробейщиков широко известен в узких кругах
18:03:08 29-10-2023
а потому...не все сразу, идет импортозамещение, таланты России мирового масштаба только начали снимать, звезды зажигаются над суверенной территорией, тем более Алтай это пуп земли
09:17:58 30-10-2023
ахаха. молот ведьм!)
10:37:06 30-10-2023
Е. Бедарев ну никак не барнаульский режиссёр, а, скорее, рубцовский- по месту происхождения, или московский- по месту постоянного пребывания.