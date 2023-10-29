Барнаульский режиссер снял сериал о современных богатырях

Команда уже занимается монтажом, а в эфире увидеть картину можно будет в 2024 году

29 октября 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский режиссер Евгений Бедарев снял фентези-сериал под названием "Молот ведьм". Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Сериал расскажет о том, как обычный парень Алексей, а также его помощники – кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев – бросят вызов колдунье, очаровавшей целый город Калязин.

Сам Бедарев признался, что съемочный процесс был тяжелым, особенно в последние дни, из-за усталости и холода. Сейчас материал отснят и команда приступает к монтажу.

Увидеть "Молот ведьм" на экранах зрители смогут в 2024 году.

Евгений Бедарев известен такими работами, как: "В ожидании чуда", "Тариф Новогодний", "Новогодние сваты", "Пока цветет папоротник" и др.