Барнаульский школьник победил в конкурсе "Инженериады УГМК"

Участие в конкурсе приняли около 400 школьников со всей страны

04 апреля 2023, 17:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqe7EDTW

Инжиниринг / mindandi / Freepik

Подопечный "Сибирь-Полиметаллы", ученик школы № 22 Барнаула Мирослав Яковченко завоевал победу в номинации "Лучший стартап Инженериады" в конкурсе инженерных проектов учащихся "Инженериада УГМК". Восьмиклассник представил на суд жюри проект по теме "Разработка системы дистанционного управления подземной техникой для повышения производительности и безопасности в шахтах".

В этом году в "Инженериаде УГМК" участвовали около 400 школьников, в финал конкурса вышли 35 команд из 21 города России. Мирослав Яковченко боролся за победу в составе команды Центра Инженерных Технологий и стал лучшим по направлению "Автоматизация машин и оборудования, работающего под землёй". Уже два года Мирослав обучается в Инженерной школе УГМК, занимается с лучшими педагогами российский вузов и успешно проходит итоговые тестирования.

"Мы очень гордимся, что наши дети, которые успешно занимаются в инженерных классах, смело участвуют в конкурсах и завоёвывают свои первые победы. Вкладывая сегодня в научный потенциал школьников, мы готовим для всей горнопромышленной отрасли страны молодые квалифицированные кадры, которые умеют не просто выполнять свои обязанности, но и находить новые решения для улучшения производственного процесса", – рассказал руководитель по подготовке производства АО "Сибирь-Полиметаллы" Алексей Кох.

Компания поддерживает более 170 ребят из Рубцовска и Змеиногорска, которые получают дополнительное образование в Инженерной школе УГМК.

"И нам очень хотелось бы, чтобы это число с каждым годом росло. Благодаря таким образовательным проектам, как Инженерная школа УГМК и Инженериада, мы даём возможность развить инженерно-технические таланты абсолютно любому ребёнку. В будущем мы надеемся увидеть этих ребят молодыми и амбициозными специалистами на нашем предприятии", – добавил Алексей Кох.

Благодаря своей победе в конкурсе Мирослав получил приглашение на летнюю смену Инженерной школы УГМК "ТехноЮниор", которая ежегодно проходит в лагере Челябинского цинкового завода "Лесная застава".

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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