Барнаульский студент разработал нейросеть для обнаружения беспилотников
Магистрант АлтГУ уже протестировал систему
26 января 2025, 17:45, ИА Амител
Магистрант Института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Владислав Цвенгер разработал нейросеть, которая способна распознавать беспилотники. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".
Цвенгер создал сверточную нейросеть и обучил ее распознавать именно беспилотные летательные аппараты. Она анализирует данные, поступающие на камеру, после чего подает сигнал. Тестирование системы проводилось дома: камере демонстрировали видеозаписи с беспилотными летательными аппаратами. Система безошибочно определяла объект и направляла оператору скриншот.
"Сейчас как никогда актуальны угрозы проведения различного рода атак с применением беспилотных летательных аппаратов, они несут реальную угрозу – от видеосъемки, сбора данных и трансляций до переноса взрывчатых веществ и атак с воздуха", – отметил магистрант.
Отмечается, что всего на разработку у студента ушло около полугода – "с нуля" и до рабочей модели.
18:26:39 26-01-2025
А ночью?
12:23:01 27-01-2025
Алекс (18:26:39 26-01-2025) А ночью? ... а ночью изобретатель спал
20:16:38 26-01-2025
Новость интересна только академичеостью . Для реального применения система практически бесполезна
10:18:40 27-01-2025
можно комаров надрессировать.
или алкашей - за каждую БабуЯгу по 5 банок ягуара. мешками понесут.
11:22:06 27-01-2025
Если камера увидела бпла, то уже поздно. Так , только видео снять для ютюбя, как что то горит от обломков.