Барнаульский студент разработал нейросеть для обнаружения беспилотников

Магистрант АлтГУ уже протестировал систему

26 января 2025, 17:45, ИА Амител

Беспилотник / Фото: unsplash.com / Shutter Speed

Магистрант Института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Владислав Цвенгер разработал нейросеть, которая способна распознавать беспилотники. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Цвенгер создал сверточную нейросеть и обучил ее распознавать именно беспилотные летательные аппараты. Она анализирует данные, поступающие на камеру, после чего подает сигнал. Тестирование системы проводилось дома: камере демонстрировали видеозаписи с беспилотными летательными аппаратами. Система безошибочно определяла объект и направляла оператору скриншот.

"Сейчас как никогда актуальны угрозы проведения различного рода атак с применением беспилотных летательных аппаратов, они несут реальную угрозу – от видеосъемки, сбора данных и трансляций до переноса взрывчатых веществ и атак с воздуха", – отметил магистрант.

Отмечается, что всего на разработку у студента ушло около полугода – "с нуля" и до рабочей модели.