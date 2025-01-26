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Барнаульский студент разработал нейросеть для обнаружения беспилотников

Магистрант АлтГУ уже протестировал систему

26 января 2025, 17:45, ИА Амител

Беспилотник / Фото: unsplash.com / Shutter Speed
Беспилотник / Фото: unsplash.com / Shutter Speed

Магистрант Института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Владислав Цвенгер разработал нейросеть, которая способна распознавать беспилотники. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Цвенгер создал сверточную нейросеть и обучил ее распознавать именно беспилотные летательные аппараты. Она анализирует данные, поступающие на камеру, после чего подает сигнал. Тестирование системы проводилось дома: камере демонстрировали видеозаписи с беспилотными летательными аппаратами. Система безошибочно определяла объект и направляла оператору скриншот.

"Сейчас как никогда актуальны угрозы проведения различного рода атак с применением беспилотных летательных аппаратов, они несут реальную угрозу – от видеосъемки, сбора данных и трансляций до переноса взрывчатых веществ и атак с воздуха", – отметил магистрант.

Отмечается, что всего на разработку у студента ушло около полугода – "с нуля" и до рабочей модели.

Беспилотники

Комментарии 5

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Алекс

18:26:39 26-01-2025

А ночью?

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Гость

12:23:01 27-01-2025

Алекс (18:26:39 26-01-2025) А ночью? ... а ночью изобретатель спал

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Mike

20:16:38 26-01-2025

Новость интересна только академичеостью . Для реального применения система практически бесполезна

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Musik

10:18:40 27-01-2025

можно комаров надрессировать.
или алкашей - за каждую БабуЯгу по 5 банок ягуара. мешками понесут.

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Жора

11:22:06 27-01-2025

Если камера увидела бпла, то уже поздно. Так , только видео снять для ютюбя, как что то горит от обломков.

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