Барнаульский "Университет" завоевал серебро высшей лиги "А"

Команда повторила свое достижение 2017 года

03 мая 2024, 09:40, ИА Амител

"Университет" / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Барнаульский волейбольный клуб "Университет" завоевал серебряные медали высшей лиги "А". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

2 мая в спортивном комплексе "Победа" состоялся последний матч суперфинальной серии за золотые медали высшей лиги "А" чемпионата России по волейболу. В нем встретились команды "Университет" из Барнаула и МГТУ из Москвы.

Два предыдущих матча в столице страны завершились победой московских волейболистов. Чтобы получить возможность выиграть серию, барнаульской команде нужно было одержать победу на своей площадке. Однако и в этот раз МГТУ оказался сильнее – 3:0. В результате "Университет" стал серебряным призером высшей лиги "А", повторив свое лучшее историческое достижение 2017 года.

После матча заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь и министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов вручили золотые медали игрокам МГТУ, а серебряные – "Университету".