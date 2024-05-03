Барнаульский "Университет" завоевал серебро высшей лиги "А"
Команда повторила свое достижение 2017 года
03 мая 2024, 09:40, ИА Амител
Барнаульский волейбольный клуб "Университет" завоевал серебряные медали высшей лиги "А". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
2 мая в спортивном комплексе "Победа" состоялся последний матч суперфинальной серии за золотые медали высшей лиги "А" чемпионата России по волейболу. В нем встретились команды "Университет" из Барнаула и МГТУ из Москвы.
Два предыдущих матча в столице страны завершились победой московских волейболистов. Чтобы получить возможность выиграть серию, барнаульской команде нужно было одержать победу на своей площадке. Однако и в этот раз МГТУ оказался сильнее – 3:0. В результате "Университет" стал серебряным призером высшей лиги "А", повторив свое лучшее историческое достижение 2017 года.
После матча заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь и министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов вручили золотые медали игрокам МГТУ, а серебряные – "Университету".
10:58:12 03-05-2024
Нельзя было первое место... Ни зала, ни финансирования для супер лиги...