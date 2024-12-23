Барнаульский водоканал наградил ответственных клиентов сертификатами в аквапарк
Ранее предприятие провело розыгрыш среди абонентов, не имеющих задолженности
23 декабря 2024, 15:42, ИА Амител erid: 2W5zFJgQ2Ka
В Барнауле завершился розыгрыш подарков от водоканала для ответственных клиентов, вовремя оплачивающих услуги компании.
Чтобы принять участие, нужно было подписаться на телеграм-канал водоканала и его партнера amic.ru, ответить на вопросы викторины о работе предприятия и не иметь долгов за коммунальные услуги.
За неделю акции, с 9 по 16 декабря, заявки на участие подали 122 человека. Из них 95 успешно прошли в финал, правильно ответив на все вопросы. 16 декабря с помощью случайного выбора определили десять победителей. Им достались сертификаты номиналом 5 000 рублей на посещение аквапарка. Поздравил участников с наступающим праздником и вручил им награды коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
"Предновогодние розыгрыши призов – добрая традиция нашего предприятия. Несколько лет подряд мы разыгрывали кубометры воды среди добросовестных плательщиков", – сказал Андрей Звягинцев.
И уточнил, что в этом году в компании решили подарить землякам возможность провести время с семьей или друзьями в аквапарке, чтобы эти моменты остались в памяти как яркое завершение Года семьи.
Предприятие планирует и в следующем году дарить бонусы за своевременную оплату коммунальных услуг.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
15:55:41 23-12-2024
я бы побоялся
16:35:52 23-12-2024
А мне нравится, как водоканал пиарит себя со всех сторон, во время чумы так сказать ( у них трубы рвутся хлеще чем в тепловых сетях) а они с поздравлениями и наградами. Чпок! Добрый вечер!
18:49:23 23-12-2024
нам ошибочно начислили 3000 литров расхода и уже второй месяц пытаются оштрафовать при том, что приходил поверщик и всё снял!!! Какие-то курицы на местах не могут внести поправки, как так можно - одна ничего не понимает в компьютере (ну кто тогда поставил перерасход?!), вторая постоянно болеет и тоже не вносит исправление, каждый месяц кошмарят нас!! все нервы измотали