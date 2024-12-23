Барнаульский водоканал наградил ответственных клиентов сертификатами в аквапарк

Ранее предприятие провело розыгрыш среди абонентов, не имеющих задолженности

23 декабря 2024, 15:42, ИА Амител erid: 2W5zFJgQ2Ka

Подарочный сертификат в аквапарк / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле завершился розыгрыш подарков от водоканала для ответственных клиентов, вовремя оплачивающих услуги компании.

Чтобы принять участие, нужно было подписаться на телеграм-канал водоканала и его партнера amic.ru, ответить на вопросы викторины о работе предприятия и не иметь долгов за коммунальные услуги.

За неделю акции, с 9 по 16 декабря, заявки на участие подали 122 человека. Из них 95 успешно прошли в финал, правильно ответив на все вопросы. 16 декабря с помощью случайного выбора определили десять победителей. Им достались сертификаты номиналом 5 000 рублей на посещение аквапарка. Поздравил участников с наступающим праздником и вручил им награды коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

"Предновогодние розыгрыши призов – добрая традиция нашего предприятия. Несколько лет подряд мы разыгрывали кубометры воды среди добросовестных плательщиков", – сказал Андрей Звягинцев.

И уточнил, что в этом году в компании решили подарить землякам возможность провести время с семьей или друзьями в аквапарке, чтобы эти моменты остались в памяти как яркое завершение Года семьи.

Награждение победителей / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Предприятие планирует и в следующем году дарить бонусы за своевременную оплату коммунальных услуг.

ООО "Барнаульский Водоканал"

Реклама