Барнаульский водоканал напоминает юрлицам о декларации по сточным водам

Меньше месяца остается для подачи документа

17 октября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KAUeQ

Барнаул. Берег Оби / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал напоминает юрлицам о необходимости своевременной подачи декларации о составе и свойствах сточных вод на предстоящий год. Это нужно сделать до 1 ноября 2024-го. В соответствии с российским законодательством предприятия, чей среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего составляет 30 кубометров в сутки с одного объекта, должны представить соответствующее заявление.

Зачем представлять декларацию?

Своевременное представление документа – не только соблюдение формальностей, но и значимый вклад в экологическую безопасность города. Указанная информация помогает ресурсоснабжающей организации тщательно отслеживать состав сточных вод и оперативно предотвращать загрязнение окружающей среды.

Чем грозит несвоевременная подача?

Несвоевременная подача декларации может привести к увеличению платы за негативное воздействие на работу системы водоотведения в два раза.

Клиенты с меньшим объемом сбросов тоже могут подавать заявление, но для этих предприятий он не носит обязательный характер.

Что указать в этом документе?

Нужно сообщить о составе и свойствах сточных вод. Декларация может содержать данные о сбросах загрязняющих веществ с превышением норм, если они не запрещены для утилизации в централизованную систему водоотведения.

Можно менять данные в декларации?

Да. После подачи декларации абонент может корректировать данные не чаще одного раза в месяц. При этом изменения можно внести любым способом, который доказывает информацию и подтверждает полномочия лица, внесшего изменения. Они вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия документа водоканалом.

Дополнительную информацию и актуальную форму декларации можно найти на сайте Росводоканал Барнаул .

Напомним, барнаульский водоканал уделяет большое внимание участию в благотворительных проектах. Сотрудники поддерживают животных в приютах и помогают больным детям. А недавно компания в очередной раз провела акцию по очистке берега Оби от мусора, в которой приняли участие около ста специалистов предприятия и студентов.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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