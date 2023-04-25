Барнаульский водоканал назвал лучших плательщиков среди УК и предприятий

Компания подвела итоги первого квартала 2023 года

25 апреля 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4e8P

Вода. Смеситель / Фото: master1305 / freepik.com

"Росводоканал Барнаул" подвёл итоги соблюдения платёжной дисциплины управляющими компаниями и юридическими лицами в первом квартале 2023 года. Средний процент оплат УК на 1 апреля 2023 составил 103,15%, юрлиц – 97,6%.

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали:

ООО УК "Лига", с процентом оплаты 105,47%;

ООО УК "ЖЭУ-24" – 103,38%;

ООО "Городской департамент ЖКХ" – 100,44%;

УК "Венета" – 100,43%.

Среди предприятий лидерами стали:

АО "Барнаульская генерация" – 101,6%;

ООО "БТК Текстиль" – 100%.

"Полная и своевременная оплата наших услуг очень важна для предприятия – полученные средства идут на реализацию мероприятий по обновлению и развитию систем водоснабжения и водоотведения города и пригорода. Мы благодарны добросовестным плательщикам и призываем всех наших абонентов равняться на лидеров списка", – заявил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

В ближайшее время предприятие объявит рейтинг управляющих компаний-должников по итогам первого квартала 2023 года.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ruООО "Барнаульский Водоканал"

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