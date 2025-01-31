Барнаульский водоканал 31 января постарается без отключения воды провести важные работы
Если же такая необходимость возникнет на короткое время, горожан предварительно проинформируют
31 января 2025, 14:00, ИА Амител
31 января барнаульский водоканал проведет плановые работы на крупном водоводе Павловского тракта. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Известно, что специалисты займутся водоводом диаметром 600 мм, по которому вода поступает в дома центральной части Барнаула.
Директор по производству барнаульского водоканала Дмитрий Власов заявил, что водоснабжение при этом отключать не планируют. Однако если такая необходимость возникнет на короткое время, горожан предупредят:
"Выполнить задачу мы планируем без отключения водоснабжения, чтобы максимально исключить неудобства для жителей. В течение дня специалисты обследуют состояние водопроводов. Возможно, возникнет необходимость краткосрочного отключения водовода для производства работ, что приведет к пониженному давлению. В таком случае мы проведем отключение ночью, но предварительно проинформируем барнаульцев", – рассказал Власов.
Такие меры необходимы, чтобы предотвратить аварии на участке трубопровода.
Водовод обеспечивает дома в границах следующих улиц:
- Павловский тракт – ул. Бабуркина – ул. Автотранспортная – ул. 2-я Северо-Западная – ул. Георгия Исакова – ул. Покровская – ул. Юрина – ул. 2-я Северо-Западная – ул. Гущина – ул. Селекционная – ул. Горно-Алтайская – ул. 80-й Гвардейской Дивизии – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – ул. Кулагина – ул. Пугачева – ул. Маяковского – ул. Понтонный мост – ул. Водопроводная – ул. Красносельская – ул. Карла Маркса – ул. Промышленная – ул. Чернышевского – ул. Некрасова – ул. Чкалова – пр. Ленина – пр. Социалистический – ул. Песчаная – пр. Красноармейский – ул. Папанинцев – проезд Магистральный – ул. Челюскинцев – ул. Силикатная – ул. Кулундинская – ул. Власихинская – ул. Фурманова – Павловский тракт.
14:06:23 31-01-2025
Ну вы серьезно?! В январе? И всё по плану?!
14:23:08 31-01-2025
Что-то делается для того, чтобы такой большой район перестал зависеть от какого-то конкретного участка трубы — дублирование, закольцовывание, прокладка резервных водопроводов и т. д?
14:28:31 31-01-2025
Сейчас позвонили с УК, сказали, что воды не будет с 24 вечера и до 6 часов утра.
17:13:02 31-01-2025
объявление об отключении уже в обед было.