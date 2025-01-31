Барнаульский водоканал 31 января постарается без отключения воды провести важные работы

Если же такая необходимость возникнет на короткое время, горожан предварительно проинформируют

31 января 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

31 января барнаульский водоканал проведет плановые работы на крупном водоводе Павловского тракта. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Известно, что специалисты займутся водоводом диаметром 600 мм, по которому вода поступает в дома центральной части Барнаула.

Директор по производству барнаульского водоканала Дмитрий Власов заявил, что водоснабжение при этом отключать не планируют. Однако если такая необходимость возникнет на короткое время, горожан предупредят:

"Выполнить задачу мы планируем без отключения водоснабжения, чтобы максимально исключить неудобства для жителей. В течение дня специалисты обследуют состояние водопроводов. Возможно, возникнет необходимость краткосрочного отключения водовода для производства работ, что приведет к пониженному давлению. В таком случае мы проведем отключение ночью, но предварительно проинформируем барнаульцев", – рассказал Власов.

Такие меры необходимы, чтобы предотвратить аварии на участке трубопровода.

Водовод обеспечивает дома в границах следующих улиц: