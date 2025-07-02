Барнаульский водоканал подключит жителей Власихи к централизованному водоснабжению
В связи с этим 3 июля возможны кратковременные изменения давления в системе и мутности воды
02 июля 2025, 13:40, ИА Амител
В четверг, 3 июля с 9:00 до 17:00 специалисты барнаульского водоканала переключат абонентов села Власиха с артезианских водозаборов "Школьный" и "Шаховской" на централизованную систему водоснабжения.
В мае на улице Звездной, 30 водоканал запустил в работу новую насосную станцию третьего подъема, построенную в рамках федерального проекта "Чистая вода" для улучшения качества водоснабжения во Власихе. На это направили более 500 млн рублей из бюджетов разных уровней.
"В мае мы уже подключили к централизованной системе водоснабжения Барнаула жителей более 1500 частных домов микрорайона Октябрьский. Теперь питьевая вода поступает им с городских очистных сооружений речной воды. В рамках второго этапа подключения наши специалисты 3 июля переключат 900 частных домовладений села Власиха на новый источник водоснабжения", – сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
По его словам, в результате около 2500 абонентов получат доступ к качественной питьевой воде и смогут пользоваться всеми преимуществами централизованного водоснабжения.
Во время переключения могут возникнуть кратковременные изменения качества воды и давления, которые связаны с настройкой системы.
Список жилых домов:
- ул. Мамонтова, 21,
- ул. Новосибирская, 43-73,
- ул. Кирова, 44-86, 43-81,
- ул. Жданова, 44-72, 61-79,
- ул. Зеленая, 1-29,
- ул. Партизанская, 1-51, 2-62,
- ул. Тупик Верхний, 1-7, 2-6,
- ул. Олимпийская, 2-26, 3-47,
- ул. Первомайская, 1-67, 2-60,
- ул. Мамонтова, 1-72,
- пер. Восточный, 1-7, 2-16,
- ул. Карьерная, 1-35, 2-36,
- ул. Лютиковая, 1-20,
- ул. Ковыльная, 49-133,
- ул. Огоньковая, 1-22,
- ул. Пионовая, 1-22,
- ул. Вербная, 1-14,
- ул. Шаховская, 1-66,
- ул. Зеленая, 1-35, 14-26,
- ул. Набережная, 1-10,
- ул. Карельская, 7-55 (нечетные),
- пер. Северный, 4-11,
- ул. Мирный, 5-26,
- ул. Возрождения, 1-52,
- ул. Преображенская, 3-7, 6-12,
- ул. Невская, 2-6,
- ул. Парадная, 5-15, 4-8,
- ул. Лихая, 1-18,
- ул. Мозаичная, 6-15,
- ул. Архангельская, 1-8,
- ул. Талая, 1-16,
- ул. Туманная, 1-26,
- ул. Берестовая, 2-21,
- пер. Бульварный, 1-14,
- ул. Ромовая, 4-10.
Учреждений:
- ул. Первомайская, 34 (административное здание), 50а (амбулатория гор. поликлиники №12), 50 (котельная), 52 (административное здание), 54 (церковь), 56 (администрация), 57 (детский сад),
- ул. Мамонтова, 1а, 16, 49 (административное здание), 47 (школа искусств),
- ул. Новосибирская, 75 (административное здание),
- ул. Олимпийская, 30 (административное здание),
- ул. Ковыльная, 4 (Центральные электрические сети).
"Мы рекомендуем местным жителям сделать небольшой запас питьевой воды на период переключения. При повышении мутности воды из крана необходимо пролить воду со сбросом в канализацию или использовать ее для полива приусадебных участков", – уточнила главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова.И добавила, что после настройки системы водоснабжение придет в норму.
Если же спустя сутки мутность воды сохранится, нужно обратиться в контакт-центр компании по телефонам +7 (3852) 500-101 и +7 (3852) 202-200.
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