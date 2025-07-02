Барнаульский водоканал подключит жителей Власихи к централизованному водоснабжению

В связи с этим 3 июля возможны кратковременные изменения давления в системе и мутности воды

02 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Очистные сооружения речной воды/ Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

В четверг, 3 июля с 9:00 до 17:00 специалисты барнаульского водоканала переключат абонентов села Власиха с артезианских водозаборов "Школьный" и "Шаховской" на централизованную систему водоснабжения.

В мае на улице Звездной, 30 водоканал запустил в работу новую насосную станцию третьего подъема, построенную в рамках федерального проекта "Чистая вода" для улучшения качества водоснабжения во Власихе. На это направили более 500 млн рублей из бюджетов разных уровней.

"В мае мы уже подключили к централизованной системе водоснабжения Барнаула жителей более 1500 частных домов микрорайона Октябрьский. Теперь питьевая вода поступает им с городских очистных сооружений речной воды. В рамках второго этапа подключения наши специалисты 3 июля переключат 900 частных домовладений села Власиха на новый источник водоснабжения", – сказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

По его словам, в результате около 2500 абонентов получат доступ к качественной питьевой воде и смогут пользоваться всеми преимуществами централизованного водоснабжения.

Очистные сооружения речной воды/ Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Во время переключения могут возникнуть кратковременные изменения качества воды и давления, которые связаны с настройкой системы.

Список жилых домов:

ул. Мамонтова, 21,

ул. Новосибирская, 43-73,

ул. Кирова, 44-86, 43-81,

ул. Жданова, 44-72, 61-79,

ул. Зеленая, 1-29,

ул. Партизанская, 1-51, 2-62,

ул. Тупик Верхний, 1-7, 2-6,

ул. Олимпийская, 2-26, 3-47,

ул. Первомайская, 1-67, 2-60,

ул. Мамонтова, 1-72,

пер. Восточный, 1-7, 2-16,

ул. Карьерная, 1-35, 2-36,

ул. Лютиковая, 1-20,

ул. Ковыльная, 49-133,

ул. Огоньковая, 1-22,

ул. Пионовая, 1-22,

ул. Вербная, 1-14,

ул. Шаховская, 1-66,

ул. Зеленая, 1-35, 14-26,

ул. Набережная, 1-10,

ул. Карельская, 7-55 (нечетные),

пер. Северный, 4-11,

ул. Мирный, 5-26,

ул. Возрождения, 1-52,

ул. Преображенская, 3-7, 6-12,

ул. Невская, 2-6,

ул. Парадная, 5-15, 4-8,

ул. Лихая, 1-18,

ул. Мозаичная, 6-15,

ул. Архангельская, 1-8,

ул. Талая, 1-16,

ул. Туманная, 1-26,

ул. Берестовая, 2-21,

пер. Бульварный, 1-14,

ул. Ромовая, 4-10.

Учреждений:

ул. Первомайская, 34 (административное здание), 50а (амбулатория гор. поликлиники №12), 50 (котельная), 52 (административное здание), 54 (церковь), 56 (администрация), 57 (детский сад),

ул. Мамонтова, 1а, 16, 49 (административное здание), 47 (школа искусств),

ул. Новосибирская, 75 (административное здание),

ул. Олимпийская, 30 (административное здание),

ул. Ковыльная, 4 (Центральные электрические сети).

"Мы рекомендуем местным жителям сделать небольшой запас питьевой воды на период переключения. При повышении мутности воды из крана необходимо пролить воду со сбросом в канализацию или использовать ее для полива приусадебных участков", – уточнила главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова.И добавила, что после настройки системы водоснабжение придет в норму.

Если же спустя сутки мутность воды сохранится, нужно обратиться в контакт-центр компании по телефонам +7 (3852) 500-101 и +7 (3852) 202-200.